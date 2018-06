Fond na podporu kultúry menšín by mohol mať na prevádzku viac peňazí

Na archívnej snímke Edita Pfundtner. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 14. júna (TASR) - Fond na podporu kultúry národnostných menšín by mohol mať na vlastnú prevádzku viac finančných prostriedkov. Ich navýšenie o percento navrhujú koaliční poslanci v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o Audiovizuálnom fonde. Zároveň chcú o percento znížiť finančné prostriedky na podpornú činnosť. Pozmeňujúci návrh upravuje aj pravidlá súvisiace s fungovaním odbornej rady fondu.uviedla Edita Pfundtner z Mosta-Híd. Zároveň sa majú znížiť finančné prostriedky, ktoré je fond povinný použiť na podpornú činnosť z najmenej 96 percent sumy svojich príjmov na 95 percent.Finančné prostriedky, ktoré má fond aktuálne na financovanie činností kancelárie, neumožňujú podľa predkladateľa navýšiť personálne obsadenie. To je pritom podľa Pfundtner nevyhnutné pre zabezpečenie kontroly plnenia záväzkov a prípadného vymáhania pohľadávok.vysvetľuje Pfundtner.Zmena podľa nej nemá vplyv na štátny rozpočet a len minimálne zasahuje do celkovej sumy finančných prostriedkov určených pre jednotlivé národnostné menšiny.