Fondu na podporu kultúry menšín bude šéfovať N. Molnár

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - Prvým riaditeľom novovzniknutého Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa na základe výberového konania stane Norbert Molnár. Minister kultúry SR Marek Maďarič ho do funkcie vymenuje do 31. júla. TASR o tom informoval referát styku s médiami rezortu kultúry.Prvými úlohami nového riaditeľa budú riešenie sídla fondu, dobudovanie všetkých jeho orgánov tak, ako mu to určuje zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a takisto vypísanie úvodnej výzvy do konca tohto roka.Norbert Molnár pôsobil v médiách. Počas svojej profesionálnej kariéry bol redaktorom, zástupcom šéfredaktora a následne aj šéfredaktorom denníka Új Szó.Do výberového konania, ktoré vyhlásilo ministerstvo kultúry začiatkom júna, sa prihlásili traja uchádzači - Vladimír Marušin, Norbert Molnár a Marta Richterová. Výberové konanie sa konalo formou verejného vypočutia uchádzačov, ktorí v časovom limite 20 minút predstavili nimi predložené projekty rozvoja Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. V druhej časti prezentácie všetci traja odpovedali aj na sedem identických otázok od sedemčlennej odbornej komisie zameraných na schopnosti, odborné znalosti a osobnostné predpoklady na výkon uvedenej funkcie.Vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín schválil na návrh vlády parlament v máji 2017. Myšlienka založenia fondu vychádza z programového vyhlásenia vlády. Fond nahrádza dotačný systém, ktorým doteraz štát podporoval menšinovú kultúru prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR.Od tohto roku tak pôsobnosť v oblasti podpory kultúry národnostných menšín prechádza z Úradu vlády na ministerstvo kultúry, z ktorého rozpočtovej kapitoly budú aj fondu poskytované každoročne finančné prostriedky. Namiesto doterajších 4,5 milióna eur bude fond hospodáriť s rozpočtom osem miliónov eur. Fond zverejní prvú výzvu na podávanie žiadostí do konca roka 2017.