Fondy a centrálne banky možno znížia investície do britských aktív

Londýn 5. júna (TASR) - Investičné fondy a centrálne banky možno znížia svoje investície do britských aktív v tomto roku, keďže dôvera v ostrovnú ekonomiku po vlaňajšom referende o brexite klesla. Vyplýva to zo správy spoločnosti Invesco.Až 41 % inštitúcií, ktoré spoločne dohliadajú na aktíva vo výške 12 biliónov dolárov (10,70 bilióna eur), totiž v prieskume uviedlo, že v tomto roku očakávajú ústup zo svojich pozícií v Spojenom kráľovstve pod "normálnu" úroveň. Veľkú Britániu zároveň označili za najmenej atraktívny rozvinutý trh v roku 2017 a pridelili jej skóre 5,5 z 10 bodov, konštatuje správa. To je citeľný pokles oproti skóre 7,5 bodu v roku 2016.No zároveň 54 % respondentov v ankete povedalo, že nemá v pláne žiadne zmeny v rozložení svojich aktív, kým nebudú schopní posúdiť dlhodobý vplyv brexitu na ich hodnotu.