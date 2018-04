Fontány v Košiciach po zimnej odstávke pripravujú na ich spustenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. apríla (TASR) - Pracovníci Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) v týchto dňoch pripravujú po zimnej odstávke postupné spustenie fontán v meste. TASR o tom v stredu informoval hovorca SMsZ Viliam Štrelinger.uviedol riaditeľ príspevkovej organizácie Róbert Trtík. Dni mesta Košice sa uskutočnia 30. apríla až 8. mája.Zdôraznil však, že plán spustenia sa môže operatívne meniť podľa stavu napúšťania vody do fontán a podľa ich momentálneho technického stavu.doplnil Trtík. Pôjde podľa neho zatiaľ o skúšobnú prevádzku, ale ak sa nevyskytnú technické problémy, fontána by už mala byť funkčná aj v ďalších dňoch.doplnil riaditeľ.Vo štvrtok (26.4.) a v piatok (27.4.) postupne uvedú do činnosti aj fontány na Alžbetinej ulici, pri kaplnke svätého Michala, pred Magistrátom mesta Košice, na Mieri, na Luníku II a Luníku VII, na Letnej ulici a pri Dome umenia.uzavrel Trtík.Ako dodal, SMsZ urobí všetko pre to, aby boli všetky fontány funkčné a spríjemňovali tak život obyvateľom aj návštevníkom mesta.