Ford investuje 350 miliónov USD do výroby nových prevodoviek

Na ilustračnej foto logo automobilky Ford. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Livonia 19. mája (TASR) - Americká automobilka Ford investuje 350 miliónov USD (313,09 milióna eur) do svojej továrne pri Detroite, kde bude vyrábať nové prevodovky pre úspornejšie vozidlá s nižšou spotrebou.Ford dnes vo svojom vyhlásení uviedol, že investícia do závodu Livonia by mala priniesť 800 pracovných miest. Niektoré z nich pribudnú už tento rok, ale väčšina vznikne v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.Modernizácia závodu Livonia je súčasťou nového investičného plánu v celkovom objeme vyše 2,5 miliardy USD, ktorý Ford predstavil začiatkom roka. Automobilka dodala, že modernejšie prevodovky znížia spotrebu a zlepšia výkon jej vozidiel.Ford sa pod tlakom prezidenta Donalda Trumpa rozhodol ustúpiť od plánov na výstavbu nového závodu v Mexiku a presmeroval svoje investície do USA. A to v čase, keď predaj áut v USA po predchádzajúcich úspešných rokoch klesá. Trump totiž výrobcom pohrozil zavedením vysokých ciel na dovoz vozidiel zo zahraničia.