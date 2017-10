Ford zvolá do servisov 1,3 milióna áut pre problémy s dverami

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. októbra (TASR) - Americká automobilka Ford Motor oznámila, že v Severnej Amerike zvolá do servisov okolo 1,3 milióna áut. Dôvodom sú problémy s dverami.Zvolávanie sa dotkne modelov F-150 a Super Duty, pričom náklady na zvolávanie sa odhadujú na 267 miliónov USD (227,25 milióna eur). Podľa spoločnosti môže byť u dotknutých modelov problém s otváraním a so zatváraním dverí. Niekedy sa môže stať, že dvere sú zatvorené iba zdanlivo, čo pri jazde môže viesť k zraneniam. Automobilka ale upozornila, že v súvislosti s problémami okolo dverí zatiaľ žiadne informácie o prípadných nehodách či zraneniach nedostala.Spolu s najnovším prípadom tak Ford zvolal od roku 2016 pre rôzne problémy so zatváraním dverí do servisov už viac než 5 miliónov áut. V ostatnom prípade je ale zvolávanie podľa firmy odlišné. Zároveň dodala, že náklady spojené s najnovším zvolávaním započíta do výsledkov za 4. štvrťrok.