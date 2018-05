Formácia Bashavel prichádza s energickým albumom Hoorhay

Debutový album formácie nesie názov Hoorhay a poslucháčov pozýva na cestu plnú originálnej rytmiky, pestrosti hudobných vplyvov a nezameniteľného výrazu. Nahrávka, ktorá nedávno získala prestížne ocenenie Radio_Head Award v kategórii Jazzová hudba vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

Nie je to len mix žánrov, ktorý charakterizuje unikátne hudobné zoskupenie Bashavel. Legendárne NBS Trio, ktoré tvorí rytmickú sekciu kapely, zastupujú oceňovaní hudobníci Klaudius Kováč (klavír), Róbert Ragan (kontrabas) a Peter Solárik (bicie nástroje). Džezovú trojicu dopĺňajú husle Stanislava Palúcha a cimbal Marcela Comandanta. Bashavel je tak postavený na silných základoch vysokého interpretačného umenia a schopnosti nasávať a transformovať rôznorodosť žánrov do novej unikátnej podoby. „Naša hudba je kombináciou džezových improvizácií, ale výraznými prvkami je aj tradičná slovenská a balkánska ľudová hudba“ vysvetľuje huslista a skladateľ Stanislav Palúch. Debut s názvom Hoorhay, ktorý si už krátko po vydaní vyslúžil prestížne ocenenie Radio_Head Award a množstvo nadšených reakcií z radov poslucháčov i odbornej verejnosti, je výrazným počinom nielen na domácej hudobnej pôde, ale má ambície osloviť aj širšie medzinárodné publikum. To sa nakoniec hudobníkom podarilo aj na viacerých zahraničných festivaloch, ktoré so svojou tvorbou navštívili. Bashavel totiž nie je žiadnym nováčikom – kapela vznikla ešte v roku 2006 ako spoločný projekt špičkových hudobníkov, ktorí predtým spolupracovali vo viacerých formáciách. Album Hoorhay je preto vyzretým dielom, ktoré sa nesie v znamení pestrosti, farebnosti a temperamentu.

„Samotné skladby vznikali ako súčasť individuálneho tvorivého procesu. Každý z členov priniesol svoj materiál, ktorý sme potom spoločne dolaďovali a kreovali do výslednej podoby. Dá sa povedať, že väčšinu kompilátov sme zložili ešte v úvodnom roku existencie Bashavelu“ vysvetľuje Stanislav Palúch. Chytľavé groovy, majstrovské aranžmány, zohratosť a originalita – Hoorhay chytá svojím nábojom za srdce hneď pri prvom vypočutí. „Sme radi, že náš hudobný repertoár, ktorý už poslucháči poznajú z našich koncertov, ostane vďaka albumu uchovaný“ priznáva Stanislav Palúch a prostredníctvom albumu Hoorhay pozýva oslavovať spolu s Bashavelom radosť z hudby.

Videovizitka CD Bashavel - Hoorhay: