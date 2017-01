Formou podpory podnikania v SR môžu byť anjelskí investori

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. januára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v rámci podpory podnikateľov pokračuje v realizácii osvedčených podporných programov a schém financovaných či už z prostriedkov štrukturálnych fondov, alebo štátneho rozpočtu. Vyplýva to zo Správy o stave podnikateľského prostredia v SR, ktorú dnes prerokovala a schválila vláda." uviedol v správe rezort hospodárstva." konštatovalo MH SR.Mierne zlepšenie umiestnenia Slovenska podľa správy MH SR nastalo v prieskume konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra zo 67. na 65. miesto a podľa hodnotenia Doing Business 2017 sa celková kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku mierne zlepšila aj napriek tomu, že nastal pokles takmer vo všetkých jeho indikátoroch. Výnimkou bol indikátor Daňové povinnosti.MH SR podľa správy zriadilo medzirezortnú pracovnú skupinu na najvyššej úrovni pre Doing Business, ktorej cieľom je v spolupráci s relevantnými ministerstvami a podnikateľskou obcou identifikovanie kritických miest SR vo všetkých sledovaných indikátoroch Svetovej banky v hodnotení Doing Business prierezovo a odstránenie týchto nedostatkov.Rezort hospodárstva pripomenul, že 1. januára nadobudol účinnosť zákon o podpore malého a stredného podnikania (MSP). "" dodalo v správe ministerstvo hospodárstva.