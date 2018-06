FORTUNA LIGA: Greššák predĺžil zmluvu so Spartakom Trnava

Na snímke kapitán FC Spartak Trnava Lukáš Greššák počas prvého tréningu v letnej príprave pred štartom nového ročníka Fortuna ligy. V Trnave v pondelok 11. júna 2018. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 11. júna (TASR) - Defenzívny stredopoliar Lukáš Greššák tesne pred pondelkovým štartom letnej prípravy predĺžil zmluvu so Spartakom Trnava. Dres novopečeného slovenského futbalového šampióna bude obliekať aj v sezóne 2018/2019, v kontrakte je zakotvená aj opcia na jeho predĺženie o ďalší rok.povedal Greššák, ktorý prišiel do Trnavy v roku 2014 z Ružomberka.V minulej sezóne výraznou mierou prispel k zisku titulu, na ktorý čakal Spartak dlhých 45 rokov, hoci v jej úvode laboroval so zraneným kolenom. Gro mužstvazostalo pohromade, po krátkych dovolenkách sa hráči už pod vedením nového trénera Radoslava Látala zapojili do prípravy.pochvaľoval si dni voľna Greššák, ktorý dovolenkoval v Turecku a na Orave.Už v utorok 19. júna sa Spartak dozvie meno súpera v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov, ktorého zápasy sú na programe 10./11. júla, resp. 17./18. júla. Slovenský majster bude figurovať medzi nenasadenými tímami a naraziť môže už v tejto počiatočnej fáze na silného protivníka - v osudí sú Ludogorec Razgrad, Celtic Glasgow, APOEL Nikózia, Legia Varšava či Astana.Trnavskí futbalisti nastavili latku vysoko, v novej sezóne sa budú snažiť ju nepodliezť.myslí si Greššák.