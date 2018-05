FORTUNA LIGA: Hrnčár skončil na lavičke MFK Ružomberok

Na archívnej snímke Norbert Hrnčár. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 25. mája (TASR) - Tréner Norbert Hrnčár nebude ďalej pokračovať na lavičke slovenského futbalového klubu MFK Ružomberok. Po dvoch rokoch pod Čebraťom sa s funkcionármi fortunaligistu dohodol na ukončení spolupráce. Informoval o tom denník Šport vo svojom piatkovom vydaní.Spolu s Hrnčárom nepredĺži klub kontrakt ani jeho asistentovi Richardovi Högerovi.uviedol pre Šport generálny riaditeľ MFK Ľubomír Golis. Pre Hrnčára bol posledným duelom na lavičke MFK stredajší zápas semifinále baráže o Európsku ligu v Trenčíne, kde Ružomberok prehral 2:4.prezradil Golis. Podľa Hrnčára bolo rozhodnutie obojstranné:Hrnčár s Högerom mali úspešnejšiu prvú sezónu v MFK, keď s mužstvom skončili v ligovej tabuľke na treťom mieste, postúpili do Európskej ligy UEFA a v lete 2017 prešli s tímom až do 3. predkola, v ktorom vyradil Ružomberčanov slávny Everton. Hlavnou udalosťou sezóny 2017/2018 bol postupu Liptákov po 12 rokoch opäť do finále Slovnaft Cupu, v ktorom prehrali so Slovanom.Golis uviedol, že otázku nového kouča riešia a chcú mať v nej jasno najneskôr do štartu letnej prípravy (11. júna). V A-tíme MFK s určitosťou končia útočník Nermin Haskič a o ďalšej spolupráci nebude klub rokovať ani s estónskym reprezentantom Arturom Pikkom.