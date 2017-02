Fortuna liga je späť, jar bez Myjavy, no s Krasavou, Žilina o 7. titul

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Program 20. kola FL 2016/17:



sobota 18. februára o 17.00 FK Senica - MŠK Žilina (Vlk, Tomčík, Pozor), ŽP Šport Podbrezová - DAC Dunajská Streda (Smolák, Chládek, Galo, RTVS)

nedeľa 19. februára o 15.20 1. FC Tatran Prešov - Slovan Bratislava (Kráľovič, Hancko, Žákech, v NTC Poprad, TV DAJTO), 17.30 ViOn Zlaté Moravce - MFK Ružomberok (Chmura, Benko, Ádám, TV 213)

utorok 21. februára o 17.00 MFK Zemplín Michalovce - Spartak Trnava (Marhefka, Ferenc, Kováč, v NTC Poprad)

AS Trenčín - voľno



Tabuľka FL 2016/17 po 19. kolách:



1. MŠK Žilina 17 14 2 1 52:11 44

2. ŽP Šport Podbrezová 17 10 4 3 22:11 34

3. Slovan Bratislava 17 10 2 5 28:18 32

4. Spartak Trnava 17 7 5 5 20:23 26

5. MFK Ružomberok 16 6 4 6 30:26 22

6. AS Trenčín 18 6 4 8 25:32 22

7. Zemplín Michalovce 17 5 4 8 19:30 19

8. DAC Dunajská Streda 17 4 6 7 19:24 18

9. ViOn Zlaté Moravce 17 4 3 10 18:30 15

10. FK Senica 18 3 5 10 14:23 14

11. Tatran Prešov 17 2 7 8 10:29 13

/zápasy tímu Spartak Myjava anulovali/

_________________________________________

/legenda: poradie, názov, zápasy, výhry, remízy, prehry, skóre/



Najlepší strelci (po 19. kole):



14 gólov: Filip Hlohovský (MŠK Žilina)

10 gólov: Michal Škvarka (MŠK Žilina)

9 gólov: Seydouba Soumah (ŠK Slovan Bratislava)

8 gólov: Yusuf Otubanjo (MŠK Žilina), Rangelo Janga (AS Trenčín)



Trénerské zmeny vo FL 2016/17:



FK Senica

po 1. kole Aleša Čvančaru vymenil Miroslav Mentel



Slovan Bratislava

po 3. kole Nikodimosa Papavasilioua dočasne nahradil Vladimír Koník, od 6. kola Ivan Vukomanovič



Tatran Prešov

po 11. kole Stanislava Vargu dočasne nahradil asistent Ján Karaffa, od 15. kola nastúpil Miroslav Jantek



DAC Dunajská Streda

po 12. kole Krisztiána Németha vystriedal Csaba László



FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble

po 15. kole Petra Gergelyho vystriedal Juraj Jarábek

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. februára (TASR) - Zimná prestávka v slovenskej futbalovej Fortuna lige 2016/17, ktorá trvala od 11. decembra minulého roka, je minulosťou. V sobotu 18. februára sa opäť otvoria brány prvoligových štadiónov v ročníku, ktorý negatívne ovplyvnilo škandalózne odstúpenie Spartaka Myjava z elitnej súťaže.Doteraz ešte nikdy v predchádzajúcich 23 ročníkoch neprišlo k niečomu podobnému. Až tento 24. bude prvý, ktorý nedokončia všetky kluby. Kopaničiari za to aj tvrdo zaplatili, vo štvrtok 16. februára rozhodla disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu o ich pokute vo výške 75.000 eur a preradenie A-tímu klubu do 4. ligy. Myjave patrilo po jesennej časti 6. miesto, keď mala po 19 kolách na konte 26 bodov. Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) na svojom januárovom zasadnutí rozhodlo, že jarná časť aktuálnej sezóny najvyššej slovenskej futbalovej súťaže bude mať jedenásť účastníkov. Po vystúpení Spartaka Myjava z prebiehajúcej sezóny FL jeho zápasy z jesene anulovali, v platnosti však zostávajú všetky góly i kartové tresty hráčov ostatných tímov v týchto stretnutiach. Spartak sa v zmysle platného Súťažného poriadku SFZ stáva prvým a jediným zostupujúcim klubom z FL v sezóne 2016/17. Členovia ÚLK si na základe verejného prísľubu predstaviteľa Spartaka Myjava budú tiež uplatňovať náhradu svojich finančných strát spôsobených odstúpením.povedal ešte v januári prezident ÚLK Ivan Kozák.Ostatným klubom tak odrátali body, ktoré v súbojoch s Myjavou získali. Najviac na to doplatil líder MŠK Žilina, ktorý prišiel o šesť bodov. O štyri body menej budú mať Trnava, Podbrezová a Ružomberok, tri "odpíšu" Dunajskej Strede a Michalovciam, po jednom Slovanu a Prešovu.Šesťnásobný majster zo Žiliny mal pôvodne na milé prekvapenie jesene druhú Podbrezovú náskok 12 bodov, teraz už len 10. V príprave síce zverenci trénera Adriána Guľu nežiarili, no aj tak by mali potvrdiť post favorita na zisk vytúženého titulu. "Železiari" po výbornej jeseni v kádri cez zimu veľké zmeny neurobili, chcú hrať v pohárovej Európe. V tejto snahe im už ale nepomôže Pavol Šafranko, ktorý odišiel do Dunajskej Stredy. Z tretieho miesta bude zo stratou 12 bodov útočiť Slovan, ktorý tiež veľké zmeny nerobil, novou tvárou na Pasienkoch bude len skúsený Tomáš Kóňa. Srbský tréner "belasých" Ivan Vukomanovič nemôže rátať s holandským krídelníkom Mitchellom Schetom, ktorý dostal od DK za incident v súboji s Myjavou 6-týždňovú suspendáciu. Na pohárové pozície budú útočiť aj štvrtá Trnava, piaty Ružomberok a šiesty AS Trenčín. Majster mal po letnom "výpredaji" problémy, zverenci kouča Martina Ševelu však dúfajú v jarný tabuľkový posun nahor.Keďže o vypadávajúcom je rozhodnuté, kluby zo spodných priečok tabuľky ako posledný Prešov, desiata Senica a deviate Zlaté Moravce môžu hrať uvoľnene. Veľké problémy sú v Senici, kouč Miroslav Mentel v príprave viac skladal tím ako zohrával mužstvo a na Záhorí je témou číslo jeden príchod nového investora. Senica ale deklarovala, že podobný osud ako Myjave, teda opustenie FL, jej kvôli finančným problém nehrozí.Na jeseň vymenilo päť klubov hlavných trénerov (Senica, Slovan, Prešov, DAC a ViOn), na jar by ich aj vzhľadom na absenciu tlaku zo záchranárskych bojov mohlo byť menej. Najlepším strelcom je po jeseni 14-gólový Filip Hlohovský z MŠK Žilina, na ktorého druhý najlepší, jeho oddielový spoluhráč Michal Škvarka, stráca štyri góly.Aj na jar bude FL na obrazovkách troch televízií (RTVS, DAJTO, 213). Hrať sa bude s loptou Krasava, ktorú jej výrobca adidas pripravil pre júnový Pohár konfederácií FIFA v Rusku. Na jeseň sa ešte hralo s Beau Jeu, ktorá bola v akcii na minuloročnom EURO vo Francúzsku, kde Slováci postúpili do osemfinále.Úvodné jarné 20. kolo sa bude hrať v sobou, nedeľu a v utorok 21. februára. Senica doma hostí favorizovanú Žilinu a Podbrezová DAC. V nedeľu sa rekordný 8-násobný majster Slovan predstaví v NTC Poprad, kde pre rekonštrukciu domáceho štadióna bude hrávať nováčik z Prešova. V utorok tiež v Poprade nastúpia Michalovce proti Trnave, Zemplínčanov potom čaká šesť zápasov u súperov, keďže na ich domácom štadióne sa rekonštruuje.Liga má ešte jeden zápasový rest, duel Michaloviec s Ružomberok, ktorý sa mal hrať pôvodne 4. decembra, odložili pre zlé klimatické podmienky.