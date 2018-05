Fortuna liga: Jedenástka sezóny má zástupcov zo šiestich klubov

Boris Godál, archívna snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Jedenástka Fortuna ligy 2017/2018:



Lukáš Hroššo (FC Nitra, 14 hlasov) – Boris Sekulič (Slovan Bratislava, 18), Ľubomír Šatka (DAC Dunajská Streda, 13), Boris Godál (Spartak Trnava, 22), Eric Davis (DAC Dunajská Streda, 14) – Aleksandar Čavrič (Slovan Bratislava, 11), Achraf El Mahdioui (AS Trenčín, 12), Marin Ljubičič (DAC Dunajská Streda, 10), Erik Pačinda (DAC Dunajská Streda, 22) – Samuel Mráz (MŠK Žilina, 21), Marvin Egho (Spartak Trnava, 9)



Najlepší tréner: Nestor El Maestro (Spartak Trnava, 20)



Najlepší hráč: Boris Godál (Spartak Trnava, 11)



Objav sezóny: Samuel Mráz (MŠK Žilina, 11)



Najlepší strelec: Samuel Mráz (MŠK Žilina)



Najlepší rozhodca: Ivan Kružliak



Najlepší asistent rozhodcu: Roman Slyško



Cena fair play: MFK Ružomberok



Jedenástka talentov 2017/2018:



Martin Vantruba (Spartak Trnava) – Andrej Kadlec (Spartak Trnava), Richard Križan (FC Nitra), Dávid Hancko (MŠK Žilina), Matúš Kuník (FC Nitra) – Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Achraf El Mahdioui (AS Trenčín) – Hilary Gong (AS Trenčín), Ewerton (ViOn Zlaté Moravce), Erik Jirka (Spartak Trnava) – Samuel Mráz (MŠK Žilina)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senec 20. mája (TASR) - V Jedenástke slovenskej futbalovej Fortuna ligy 2017/2018 má štyroch hráčov Dunajská Streda, po dvoch Trnava so Slovanom a po jednom Žilina, Trenčín a Nitra. V seneckom Hoteli Senec v nedeľu podvečer slávnostne vyhlásili výsledky ankety a v najlepšej zostave ligy má najpočetnejšie zastúpenie DAC Dunajská Streda.Ako informoval oficiálny portál FL, tretí tím konečnej tabuľky reprezentuje v elitnom výbere kvarteto futbalistov – stopér Ľubomír Šatka, ľavý obranca Eric Davis a stredopoliari Erik Pačinda a Marin Ljubičič. Práve chorvátsky kapitán mužstva zo Žitného ostrova je jediným futbalistom, ktorý obhájil účasť v Jedenástke FL spred roka. Po dvoch hráčoch v Jedenástke majú majster a vicemajster. Spartak Trnava zastupujú stopér Boris Godál a útočník Marvin Egho, z kádra Slovana Bratislava vybrali odborníci pravého obrancu Borisa Sekuliča a pravého stredopoliara Aleksandara Čavriča. Najlepší tím sezóny dopĺňajú brankár FC Nitra Lukáš Hroššo, stredopoliar AS Trenčín Achraf El Mahdioui a útočník MŠK Žilina Samuel Mráz.Mladý zakončovateľ, ktorý presne pred týždňom oslávil 21. narodeniny, si zo slávnostného galavečera odniesol najviac cien. S devätnástimi gólmi sa stal najlepším strelcom Fortuna ligy a vyhral aj hlasovanie o objav sezóny.Najlepším hráčom Fortuna ligy 2017/2018 je kapitán majstrovského Spartaka Boris Godál, aj trofej pre najlepšieho trénera putuje do Trnavy zásluhou Nestora El Maestra.Ceny pre najlepších rozhodcov majú rovnakých držiteľov ako v predchádzajúcich troch sezónach. Prvenstvo medzi hlavnými arbitrami obhájil Ivan Kružliak, najviac hlasov spomedzi asistentov dostal Roman Slyško. Obaja v uplynulej sezóne reprezentovali slovenský futbal aj v najprestížnejšej klubovej súťaži Lige majstrov.V ankete hlasovali hlavní tréneri účastníkov Fortuna ligy, prezident Únie ligových klubov, zástupcovia SFZ (tréner a asistent reprezentácie SR, tréner SR, technický riaditeľ a zástupca trénerov vo Výkonnom výbore), prezident Únie futbalových trénerov Slovenska a predstavitelia médií. O najlepších arbitroch rozhodovali svojimi hlasmi aj pozorovatelia rozhodcov SFZ v spolupráci s Asociáciou rozhodcov SFZ.Fortuna liga má premiérovo aj Jedenástku talentov, ktorá vznikla na základe oficiálnych zápasových štatistík. Z hráčov, ktorí v aktuálnom cykle môžu reprezentovať svoju krajinu v kategórii do 21 rokov sa do nej dostali brankár Trnavy Martin Vantruba, obrancovia Andrej Kadlec (Trnava), Dávid Hancko (Žilina), Richard Križan, Matúš Kuník (obaja Nitra), stredopoliari Miroslav Káčer (Žilina), Erik Jirka (Trnava), Ewerton (Zlaté Moravce), Achraf El Mahdioui, Hilary Gong (obaja Trenčín) a útočník Žiliny Samuel Mráz.- Najviac hlasov získali stopér Spartaka Trnava Boris Godál a ofenzívny líder DAC Dunajská Streda Erik Pačinda, ktorých meno sa objavilo na 22 z celkového počtu 27 hlasovacích lístkov.- Účasť v Jedenástke sezóny dokázal spomedzi minuloročných laureátov zopakovať iba jeden hráč – kapitán DAC Dunajská Streda Marin Ljubičič.- Druhú trofej pridáva do svojej zbierky aj jeho klubový spoluhráč Erik Pačinda, ktorý bol členom Jedenástky Fortuna ligy v sezóne 2015/2016.- Druhýkrát je medzi najlepšími hráčmi Fortuna ligy aj kapitán Slovana Bratislava Boris Sekulič. Premiérovú nomináciu si vyslúžil v ročníku 2013/2014, ešte ako hráč MFK Košice.- Rovnako ako v Jedenástke sezóny 2016/2017 má aj tento raz v ideálnej zostave Fortuna ligy zastúpenie šesť klubov. Pätica Spartak Trnava, Slovan Bratislava, DAC Dunajská Streda, MŠK Žilina a AS Trenčín mala svojich hráčov medzi najlepšími pred rokom i teraz. V minulej sezóne svietilo na slávnostnom vyhlásení aj logo MFK Ružomberok zásluhou útočníka Jakuba Mareša, v práve skončenom ročníku si miesto v najlepšej jedenástke vychytal brankár FC Nitra Lukáš Hroššo.- Posledným hráčom Spartaka Trnava pred Borisom Godálom, ktorý získal cenu pre najlepšieho hráča slovenskej ligy, bol Miroslav Karhan v sezóne 2011/2012.- Prvýkrát za uplynulých osem sezón vyhral kategóriu Objav sezóny hráč MŠK Žilina.- Dvojica Ivan Kružliak, Roman Slyško získala ceny pre najlepšieho rozhodcu a najlepšieho asistenta rozhodcu už štvrtýkrát za sebou