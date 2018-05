FORTUNA LIGA: Majster El Maestro: Nemali sme konkurenciu

Na snímke radosť fanúšikov a hráčov Trnavy po získaní titulu po skončení zápasu 8. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy o titul medzi FC Spartak Trnava - FC DAC Dunajská Streda v sobotu 5. mája 2018 v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 6. mája (TASR) - Futbalovú Trnavu dostal do majstrovského tranzu. Ukončil ročné panovanie Žiliny a po piatich československých tituloch získal pre "malý Rím" prvý slovenský. Tridsaťpäťročný tréner Nestor El Maestro, ktorého mužstvo v sobotu po výhre 2:0 nad DAC Dunajská Streda uťalo 45-ročné čakanie na titul, pri oslavách lietal na hlavami zverencov a vykúpal sa aj v bazéne v šatni. V emotívnych bezprostredných rozhovoroch pre médiá sa pokúsil pre Spartak zisk prvé slovenského titul rozmeniť na drobné.začal s hodnotením anglický kouč so srbskými koreňmi, ktorý pred sezónou tvoril nový káder:Trnava si išla svoje, na súperov sa nepozerala. Ročník 2017/2018 odštartovala 4 výhrami, po nasledujúcich prehrách doma so Slovanom a v Žiline spravila osemzápasovú sériu výhier. V nadstavbe jej už stačili 4 výhry pri dvoch remízach a 2 prehrách.pokračoval El Maestro.Do konca FL zostáva odohrať dve kolá, "Bíli andeli" majú 10-bodový náskok pred druhým DAC-om a 11-bodový pred Slovanom. Podľa El Maestra k tomu nový šampión pristúpi zodpovedne.O budúcnosti na lavičke účastníka Ligy majstrov 2018/2018 jeho tréner jasno ešte nemá: