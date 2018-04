FORTUNA LIGA: Pasienky môžu zažiť ďalšie majstrovské oslavy hostí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program 7. nadstavbového kola FL 2017/2018:



O titul



sobota 28. apríla o 14.45 h DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín (rozhodujú P. Hrčka - E. Weiss, Ádám, priamy prenos RTVS), o 17.00 h MŠK Žilina - MFK Ružomberok (Marhefka - Ferenc, Špivák), o 20.30 h ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava (Sedlák - Kováč, Galo, priamy prenos TV Dajto)



Tabuľka:



1. Spartak Trnava 28 19 4 5 38:18 61



2. DAC Dun. Streda 28 15 9 4 42:26 54



3. Slovan Bratislava 28 14 8 6 52:33 50



4. MŠK Žilina 28 14 2 12 50:47 44



5. AS Trenčín 28 12 6 10 66:44 42



6. MFK Ružomberok 28 9 10 9 34:29 37



O udržanie



sobota 28. apríla o 17.00 h FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - 1. FC Tatran Prešov (Pavlík - T. Somoláni, Bednár), MFK Zemplín Michalovce - FK Senica (A. Somoláni - Pozor, Roszbeck), FK Železiarne Podbrezová - FC Nitra (Glova - Benko, Jánošík)



Tabuľka



1. FC Nitra 28 10 11 7 25:21 41



2. MFK Zemplín Michalovce 28 9 8 11 29:29 35



3. Železiarne Podbrezová 28 9 4 15 26:41 31



4. ViOn Zlaté Moravce 28 7 6 15 32:46 27



5. Tatran Prešov 28 4 9 15 19:50 21



6. FK Senica 28 4 7 17 22:51 19

Bratislava 27. apríla (TASR) - Už štvrtýkrát v priebehu apríla nastúpia proti sebe tradiční rivali ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava. Ich sobotňajší súboj 7. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy 2017/2018 na Pasienkoch môže vniesť viac svetla do majstrovských ambícií hostí, ktorí by oslavovali zisk titulu len v prípade plného bodového záberu a súčasne domácej prehry Dunajskej Stredy s AS Trenčín. Manko DAC-u na lídra súťaže a krajského soka predstavuje štyri kolá pred koncom sezóny sedem bodov, tretí Slovan stráca na Spartak 11 bodov.citoval portál trnavskyhlas.sk slová kormidelníkaNestora El Maestra, ktorého zverenci môžu získať pre Trnavu prvý titul od roku 1973.Tri aprílové konfrontácie Trnavy a Slovana priniesli vyrovnané výsledky. Najskôr 4. apríla pohárovú remízu 1:1 na Pasienkoch, o tri dni dôležité domáce víťazstvo Spartaka v lige 1:0. Tretíkrát sa mužstvá stretli 18. apríla v odvete semifinále Slovnaft Cupu, po nerozhodnom rezultáte 1:1 postúpil Slovan vďaka zvládnutému jedenástkovému rozstrelu (4:3).už zrejme titul nezískajú, majú však veľkú motiváciu zabojovať o čo najlepšie umiestnenie a tiež uspieť vo finále SP.povedal pre klubový web srbský krídelník Aleksandar Čavrič.V predošlých dvoch sezónach oslavovali na Pasienkoch majstrovské tituly AS Trenčín a MŠK Žilina. V tábore Slovana si nepripúšťajú, aby sa do tretice zopakoval tento scenár, tentoraz s gejzírom trnavskej radosti.povedal útočník "belasých" Róbert Vittek.myslí siUž o pár hodín skôr sa na Žitnom ostrove predstaví AS Trenčín. DAC by si v prípade víťazstva posilnil druhé miesto v tabuľke a zároveň sa udržal v hre o titul. V priebehu týždňa koučMarco Rossi preradil do B-tímu krídelníka Lukáša Čmelíka, ktorý si neplnil tréningové povinnosti ako profesionál. Trenčínu patrí 5. priečka s dvojbodovou stratou na Žilinu, ktorá hostí Ružomberok. Ten má šancu dostať sa do pohárovej Európy cez finále domáceho pohára, ktoré ho čaká už o tri dni v Trnave proti Slovanu.Senica sa vďaka víťazstvu 1:0 nad Podbrezovou v minulom kole dotiahla na predposledný 1. FC Tatran Prešov na rozdiel dvoch bodov. Posledný tím z najvyššej súťaže automaticky vypadáva, predposledný čaká baráž s druhým mužstvom II. ligy. Dôležitosť výhry nad Podbrezovou vyzdvihol brankár Senice Dominik Holec.uviedol v rozhovore pre oficiálnu internetovú stránku Fortuna ligy.V sobotu čaká na Záhorákov súboj v Michalovciach, Prešov hrá v Zlatých Moravciach a líder skupiny o udržanie FC Nitra nastúpi na ihrisku Podbrezovej.