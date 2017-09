Fortuna liga pokračuje, trnavský Spartak privíta lídra z Nitry

Ilustračná snímka, hráči Spartaka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj



Program 7. kola Fortuna ligy 2017/2018:



sobota 9. septembra:



17.00 AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava (rozhodcovia: Očenáš - Balko, Hancko, PP RTVS)



19.00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - 1. FC Tatran Prešov (Glova - Vorel, Bednár)



19.00 MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce (Smolák - T. Somoláni, Žákech, PP TV213)



19.00 FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina (Marhefka - Bobko, Lieskovský)



19.00 FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Kráľovič - Benko, Ferenc)



nedeľa 10. septembra:



19.00 FC Spartak Trnava - FC Nitra (Kružliak - Slyško, Mókoš, PP TV213)







tabuľka po 6. kole:



1. Nitra 6 5 1 0 10:1 16



2. Slovan Bratislava 6 4 2 0 15:6 14



3. Spartak Trnava 6 4 0 2 9:7 12



4. DAC Dun. Streda 6 3 2 1 10:8 11



5. ViOn Zlaté Moravce 6 3 0 3 9:7 9



6. Ružomberok 6 2 2 2 12:9 8



7. Michalovce 6 2 1 3 4:4 7



8. Prešov 6 2 1 3 8:17 7



9. Žilina 6 2 0 4 14:12 6



10. Trenčín 6 1 2 3 9:11 5



11. Podbrezová 6 1 1 4 5:11 4



12. Senica 6 0 2 4 5:17 2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) - Po reprezentačnej prestávke pokračuje futbalová Fortuna liga 2017/2018 zápasmi 7. kola, v šlágri privíta trnavský Spartak nováčika a lídra súťaže FC Nitra. Tím spod Zobora nazbieral v doterajšom priebehu 16 bodov, zaváhal len doma s Michalovcami (0:0) a inkasoval jediný gól. Trnavčania taktiež vstúpili do sezóny výborne, po sérii štyroch triumfov figurovali na čele tabuľky, ale prehry so Slovanom (1:2) a Žilinou (1:3) ich zosunuli na tretiu priečku.O zápas je veľký divácky záujem, predstavitelia domáceho klubu očakávajú na Štadióne Antona Malatinského sedem až osemtisícovú návštevu. K vyššej diváckej účasti by mohol prispieť aj tradičný trnavský jarmok. V klubovej histórii Spartaka Trnava pôjde o jubilejný 2000. ligový zápas. Spartak sa počas asociačného termínu posilnil o brankára Martina Chudého a stredopoliarov Jána Vlaska s Antonom Slobodom. Do Nitry sa vrátil odchovanec Jaroslav Machovec.Trápiaci sa Trenčín hostí v sobotu Slovan Bratislava, na ktorý stráca už 9 bodov a rád by manko skresal. Tím Martina Ševelu po zlom vstupe do ligy okupuje až 10. pozíciu a ťahá päťzápasovú šnúru bez víťazstva. Slovan však poškuľuje po titule a chce pokračovať v zbieraní bodov, momentálne ich má 14.uviedol pre klubový web "belasých" stredopoliar Joeri de Kamps.O prvý trojbodový zápis v sezóne sa pokúsi Senica, ktorá privíta Zlaté Moravce. Majstrovská Žilina, so šiestimi bodmi až deviata, sa predstaví v Zelpo Aréne proti Podbrezovej, ktorá je predposledná so štyrmi bodmi na konte. Ružomberok bude doma favorit proti Michalovciam, hoci pôjde o súboj tabuľkových susedov, ktorých od seba delí len jeden bod.Prešov zavíta do Dunajskej Stredy.uviedol pre klubový web kouč DAC Marco Rossi.