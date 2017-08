FORTUNA LIGA: Prešov vyhral v Michalovciach 1:0

Na snímke Dávid Keresteš (Prešov). Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

MFK Zemplín Michalovce - 1. FC Tatran Prešov 0:1 (0:0)

Gól: 53. Černák. Rozhodoval: Kružliak, ŽK: Antonov, Svjarčinskij, Božok - Sedlák, Kačala, 2563 divákov



zostavy a striedania:

MFK Zemplín Michalovce: Biesczad - Svjarčinskij, Kavka, Mancilla, Šimčák - Žofčák, Grič, Danko (79. Kolesár), Božok - Kushta (64. Bragín), Antonov (46. Koscelník)



1. FC Tatran Prešov: Talian - Katona (76. Keresteš), Kačala, Jacko, Sedlák - Bartek, Černák, Dzurík - Udeh, Wiezik (72. Grešák), Adekunle (89. Dupkala)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 12. augusta (TASR) - Prvé východniarske derby v sezóne prinieslo v prvom polčase bojovný futbal. Najväčšiu gólovú príležitosť úvodného dejstva mal v 9. minúte hosťujúci Adekunle, ktorý sa dostal za obranu domácich, no prudkú strelu namieril tesne nad bránku. Prešovčania sa mohli ujať vedenia aj v 14. minúte, no Černákovej strele chýbala presnosť i razancia a brankár Biesczad si s ňou poradil. Michalovčania sa snažili o ofenzívu najmä nakopávanými centrami, no obrana Prešova si vedela poradiť. Hráči Tatrana sa do príležitostí dostali aj po polhodine hry, hlavička Kačalu a ani strela Černáka však nemierili presne. V závere prvého polčasu sa k strele z priameho kopu dostal domáci Žofčák, ale Taliana neprekvapil.Hostia pokračovali v odvážnej hre aj v úvode druhého polčasu a dočkali sa aj gólovej odmeny. V 53. minúte nevyšla domácim ofsajdová pasca, do úniku sa dostal Černák, ktorý si efektne položil brankára a otvoril skóre - 0:1. Domáci sa snažili oživiť svoju hru aj striedaniami. V 65. minúte pohrozili ďalším priamym kopom z kraja šestnástky, no Božok namieril len do bočnej siete. V 71. minúte zamestnala Taliana ďalekonosná strela Koscelníka, ale brankár Tatrana si poradil. Michalovčania to v druhom dejstve skúšali centrami i kombináciami, no moment prekvapenia neprichádzal. Obrana Prešova aktívnym pohybom vytláčala súpera z výhodných pozícií a hostia hrozili aj brejkmi. Do jedného z nich sa dostal Černák v 79. minúte, no nezakončil ideálne. Domáci sa už v závere nedostali k vážnejšej príležitosti a v prvom domácom zápase po deviatich mesiacoch nebodovali.