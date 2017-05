FORTUNA LIGA: Ružomberok do Európskej ligy, Trenčín zdolal Slovan

Na snímke vľavo hráč FC Spartak Trnava Ivan Schranz a hráči FK Senica Michal Ranko a Branislav Šušolík v zápase 32. kola Fortuna ligy medzi FK Senica a FC Spartak Trnava v Senici v piatok 19. mája 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

FK Senica - FC Spartak Trnava 1:0 (0:0)

Gól: 70. Kováč. Rozhodoval: Somoláni, ŽK: Blažek - Oravec, Halilovič, Yilmaz, 1058 divákov



Zostavy a striedania:

Senica: Plach – Kotula, Pilár, Ranko, Šušolík - Kopičár (46. Blažek) - Brigant, Kratochvíl, Kováč – Šašinka, Pajer (90.+ Martišiak)



Trnava: Jakubech – A. Kadlec, Oravec, Janso (67. També), Čögley – Tóth - Jirka (67. Mihálik), Halilovič, Sloboda (79. Yilmaz), Čonka - Schranz

AS Trenčín - Slovan Bratislava 3:2 (2:1)

Góly: 14. Mance, 31. Beridze, 89. Nwofor – 30. Kubík, 65. Soumah Rozhodoval: Očenáš, 2518 divákov, ŽK: Paur, Skovajsa, Kleščík, Beridze – De Kamps, Rundič, Sekulič, Salata



Zostavy a striedania:

Trenčín: Šemrinec – Klooster, Kleščík, Lawrence, Skovajsa – Zubairu – Paur (74. Paur), Ubbink (58. Halgoš) – Janga, Mance (74. Nwofor), Beridze



Slovan: Greif – Sekulič, Saláta, Rundič, Kubík (84. Ligeon) – Savičevič, de Kamps (60. Kóňa) – De Sa (60. Pinte), Soumah, Priskin - Čavrič

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Žilina 1:4 (1:1)

Góly: 10. Válovčan - 27. Cocius, 51. Škvarka, 54. Špalek, 81. Vavro. Rozhodoval: Marhefka, ŽK: Kostadinov, Pintér - Špalek, 824 divákov



zostavy a striedania:

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Kováč - Kostadinov, Kapor, Pintér, Chren - Pastva, Oliveira - Orávik, Bariš (57. Yao), Ewerton (58. Peté Guilagui) - Válovčan (82. Gešnábel)



MŠK Žilina: Volešák - Vallo, Vavro, Kaša (28. Hancko), Mazáň - Cocius, Diaz, Škvarka (74. Káčer) - Špalek, Šejdajev (62. Otubanjo), Hlohovský

1. FC Tatran Prešov - DAC Dunajská Streda 1:1 (1:0)

Góly: 37. Streňo - 51. Šafranko. Rozhodoval: Smolák, ŽK: Bartek, Petko - Ljubičič, 300 divákov



zostavy a striedania:

1. FC Tatran Prešov: Talian - Petko, Bartek, Keresteš, Dzurík - Micherda - Leško, Hovančík (46. Kubus), Dupkala (69. Trebuňák) - Katona, Streňo (89. Rolinc)



DAC Dunajská Streda: Slávik - Živkovič, Michalík, Huk, Davis - Ljubičič (64. Sarr) - Vida (46. Bence), Ľupták, Aluku (88. Mészáros), Pačinda - Šafranko

ŽP Šport Podbrezová - MFK Ružomberok 0:1 (0:0)

Gól: 89. Daniel. Rozhodca Chmura, ŽK: Kochan, Podio, Kostelný, Turňa - Faško, Gál Andrezly, 2010 divákov.



ŽP Šport Podbrezová: Kuciak - Turňa, Krivák, Kostelný, Dordevič - Vajda, Podio - Viazanko, Kochan (85. Kuzma), Bernardina - Mikuš (78. Polievka)



MFK Ružomberok: Macík - Čurma (81. Lovás), Menich, Kružliak, Kupec - Nagy - Daniel, Ďubek (66. Gerec), Faško, Gál Andrezly - Mareš (71. Lačný)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. mája (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok si vybojovali účasť v budúcom ročníku Európskej ligy. V piatok vyhrali v priamom súboji na pôde konkurenta v boji o pohárovú miestenku ŽP Šport Podbrezová tesne 1:0 gólom Daniela z 89. minúty.Šancu na EL má stále Trenčín, ktorý zdolal bratislavský Slovan 3:2. Je na piatom mieste a na štvrtú Podbrezovú stráca jediný bod. V poslednom 33. kole AS doma hostí posledný Prešov, ktorý v Poprade remizoval s DAC Dunajská Streda 1:1. Podbrezová sa v poslednom kole predstaví na pôde majstrovskej Žiliny, ktorá vyhrala v piatok v Zlatých Moravciach 4:1.Senica 19. mája (TASR) - Záhoráci vo svojom poslednom zápase sezóny nastúpili proti trnavskému Spartaku. Úvodnú polovicu polčasu mali mierne navrch hostia, ktorí mali loptu viac vo svojej moci. Viacero štandardných situácií však ku gólu neviedlo. V šanci bol v 24. minúte Jirka, ktorého vychytal brankár Plach. V druhej polovici polčasu sa hra vyrovnala. Do útoku sa tlačili aj domáci. V 25. minúte po štandardnej situácii Seničanov bola trma-vrma v pokutovom území hostí, viacero zakončení a ani Šašinkovo posledné gólom neskončilo. V 41. minúte nepríjemne vystrelil hosťujúci Halilovič, Plach loptu vyboxoval. Bojovné stretnutie tak v prvom polčase gól neprinieslo.Druhý polčas vyznel lepšie pre Záhorákov, ktorí si vypracovali štyri gólové šance, jednu z nich premenili a v ich poslednm zápase sezóny zaslúžene zvíťazili. V 49. minúte bol vo veľkej šanci po prihrávke Briganta Pajer, sám pred brankárom však prestrelil. V 69. minúte po Kratochvílovom centri výborne hlavičkoval osamotený Šašinka, brankár Jakubech vytiahol famózny zákrok a loptu vyrazil na roh. Hneď z následného roku padol rozhodujúci gól zápasu, po Brigantovom rohu a Pajerovom priťuknutí lopty na zadnú žrď prestrelil brankára Jakubecha Kováč. V záverečných 10 minútach sa hostia pokúšali o vyrovnanie, Yilmazava hlavička išla tesne nad a Tmabeho gól neplatil pre ofsajdovú pozíciu. V 90. minúte mali Seničania z brejkovej situácie ďalšiu tutovku, opäť po prihrávke Briganta bol v zakončení Pajer, ale aj tentoraz výborne zasiahol brankár Jakubech. Pre Záhorákov je toto víťazstvo jubilejným stým v najvyššej súťaži.Trenčín 19. mája (TASR) - Pokiaľ si chcel Trenčín udržať nádej na pohárovú Európu, musel proti bratislavskému Slovanu zabrať naplno. Od úvodu bolo jasné, že si tímy nič nedarujú a hlavný rozhodca Očenáš si robil na ihrisku poriadok už v 6. minúte. Za domácich po prvý raz nastúpil v základnej zostave Mance. V 14. min sa po dlhom nákope predral cez Sekuliča a strelou z uhla pod brvno otvoril skóre zápasu. Trenčania boli aj v nasledujúcich minútach aktívnejším tímom. Ich akcie však zväčša končili pred pokutovým územím. Po polhodine hry zmrazil domáce rady Kubík. Nabehol z polovice ihriska na center za obranu a zoči-voči Volešákovi nezaváhal. Radosť Slovana z vyrovnania trvala iba minútu. Beridze si loptu v šestnástke prehodil na silnejšiu pravú nohu a technicky obstrelil Greifa. O štyri minúty vyzval Beridze k zakončeniu Paura. Ten z druhej vlny v ideálnej pozícii prestrelil. V závere polčasu mohli Slovanisti vyrovnať. Soumah sa zbavil Zubaira. Z uhla sa snažil prekonať brankára, ten loptu vyrazil pred seba. De Sa v ideálnej pozícii prestrelil.Hneď po prestávke nepotrestal Čavrič pošmyknutie Skovajsu s Kloosterom. Na opačnej strane v 50. min vbehol do Skovajsovho prízemného centra Mance. Tiesnený z päťky netrafil priestor Greifovej brány. O dve minúty Beridze ukázal Slovanistom chrbát. Ponúkol ideálnu prihrávku do pokutového územia Paurovi. Jeho tvrdú strelu zblokovala obrana. V 65. min sa Slovanu podarilo vyrovnať. Obrancovia ustupovali Sekuličovi. Ten v ideálnej chvíli vysunul Soumaha, ktorý si poľahky položil Šemrinca a skóroval. V 71. min mal vedúci gól Trenčína na kopačke Janga. V ideálnej pozícii však loptu dobre netrafil. V záverečnej desaťminútovke domáci tím všetko stavil na jednu kartu. V 82. min sa odrazená lopta dostala k Halgošovi. Ten loptu prudko napálil do brvna. V infarktovom zápase sa Trenčínu predsa len podarilo streliť víťazný gól. V 89. min si vychutnal obrancov striedajúci Nwofor a prepálil bezmocného Greifa.Zlaté Moravce 19. mája (TASR) - Do stretnutia proti majstrovi vstúpili domáci bez rešpektu. Už v 5. minúte po kombinácii Ewetrona s Orávikom pálil z dobrej pozície Bariš tesne nad. Prebiehala 10. minúta, Kostadinov šikovne vysunul Válovčana, ktorý popri vybiehajúcom Volešákovi prízemnou strelou k ľavej žrdi otvoril gólový účet zápasu. Vyrovnanie mal na kopačke v 13. minúte Škvarka, avšak zoči-voči Kováčovi mieril iba do neho. Na opačnej strane Kostadinov uvoľnil Orávika, ktorého strelu z uhla Volešák stihol nohou vykopnúť. Vyrovnanie priniesla 27. minúta, to Hlohovský uvoľnil Cociusa, ktorý s prehľadom prekonal bezmocného Kováča. V závere prvého polčasu ešte Ewerton vydarenou strelou z 20 metrov vystrašil Volešáka.Vstup do druhého dejstva vyšiel "šošonom" parádne. V 51. minúte si Škavrka narazil so Šejdajevom a nádhernou strelou vymietol všetky pavučiny v ľavom hornom rohu Kováčovej brány. Už o tri minúty sa skóre opäť zmenilo, Hlohovský ukážkovo vysunul Špaleka, ktorý prízemnou strelou k pravej tyči upravil na 3:1 pre hostí. Domáci sa mohli do stretnutia vrátiť po hodine hry, Orávikova strela z uhla ale preletela pozdĺž celej bránkovej čiary až do autu. V 73. minúte sa v dobrej pozícii ocitol striedajúci Otubanjo, ale Kováč ho vychytal. V 81. minúte sa do streleckej listiny zapísal aj stopér hostí Vavro, ktorý z 12 metrov krížnou strelou presne trafil pravý dolný kút Kováčovej brány. V 90. minúte sa do lopty oprel Yao, strelou z 20 metrov však trafil iba spojnicu za Volešákovým chrbtom. Po vyrovnanom prvom dejstve po zmene strán už hostia jasne dominovali a potvrdili úlohu favorita.Poprad 19. mája (TASR) - Dunajská Streda prišla do Popradu s jej rekordnou sériou 15 zápasov bez prehry, ale v prvom polčase nenadchla. Mala síce o čosi viac z hry, ale veľa šancí si nevytvorila. V 15. minúte zaujala hlavička Huka po rohu, lopta ale tesne minula ľavú žrď prešovskej brány. Domáci gólovo udreli v 37. minúte. Skvelú individuálnu akciu ukázal Streňo, ktorý si v šestnástke zasekol obrancu Ľuptáka a medzi jeho nohy trafil presne k pravej tyčke bezmocného brankára Slávika.DAC po polčase pridal so snahou vyrovnať. Podarilo sa mu to v 51. minúte, keď center Aluka do pokutového územia Šafranko hlavou presne poslal do siete Prešovčanov. Hostia mali väčšie držanie lopty a snažili sa o víťazný gól, ktorý by im pomohol v boji o Európsku ligu. Mohol ho dať Šafranko, v 67. minúte ale trafil len bočnú sieť. Takže to bol Tatran, ktorý bol veľmi blízko v 68. minúte druhému gólu, ale Dupkala zahodil stopercentnú šancu do odkrytej prázdnej brány po výbornej prihrávke Streňa. V ďalších fázach DAC pokračoval v platonickom tlaku, Tatran čakal na brejky. V 86. minúte domáci zahodili ďalšiu šancu, po akcii z pravej strany sa ale jeho hráči nepresadili ani na dvakrát, lebo obrana hostí ich strely zblokovala s vypätím všetkých síl. DAC si napokon z NTC odviezol bod, sériu bez prehry v lige natiahol na 16 duelov, ale zrejme definitívne prišiel o pohárovú Európu.Podbezová 19. mája (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok si vybojovali účasť v budúcom ročníku Európskej ligy. V piatok vyhrali v priamom súboji na pôde konkurenta v boji o pohárovú miestenku ŽP Šport Podbrezová tesne 1:0 gólom Daniela z 89. minúty.Príťažlivosť zápasu spočívala v tom, že v prípade víťazstva si domáci, alebo hostia vybojujú účasť v pohárovej Európe. Obe mužstvá sprevádzala opora vo výsledkoch, hostia mohli nadviazať na trojzápasové víťazné reťazenie, domáci po zmene trénera na štyri predchádzajúce zápasy pred prehry. Na ihrisku však zodpovednosť dokonale zväzovala nohy, v prvom polčase viazli kombinácie, množili sa nepresnosti a rozhodca musel až päťkrát vyťahovať žltú kartu. Živšie začali hostia, no postupne sa viac stiahli do obrany, možno aj preto, že niektoré náznaky železiarov vzbudzovali obavy. Väčšina nesúrodých akcií sa však skončila nepresným zakončením a ani v štandardných situáciách presnosti nepribudlo. Za všetky pozoruhodnejšie momenty by sa dali spomenúť niektoré, v 19. min Kochan z priameho kopu mieril ponad, v 31. min pohrozili opäť domáci brejkom Viazanku, ktorý sa skončil nepresnou prihrávkou. Na druhej strane Daniel prekopol pri najväčšej polčasovej príležitosti odkrytú bránku. Nasledovala zblokovaná strela domáceho Mikuša na roh, v 41. min z priameho kopu konečne, no dosť slabo trafil bránku Podio a v 45. min hlavička Bernardina skončila ďaleko od bránky. Po zmene strán vyrobili v 48. min hostia v obrane hrúbku, po ktorej sa pred brankárom ocitol Bernardina, no Macíka v obrovskej šanci neprekonal. Aj Mikušova strela v 51. min mala dobré parametre a opäť pri nej vynikol Macík, keď spod brvna vytlačil loptu na roh. V 59. min mal robotu aj brankár Kuciak po hlavičke Čurmu, z následného protiútoku spálil ďalšiu možnosť na gól voľný Bernardina a Macíka neprekonal o pár sekúnd neskôr ani Dordevič. Tlak železiarov silnel a hostia mali čo robiť, aby sa ubránili. Rozhodnutie padlo v samom závere v 88. min, po centri Gála Andrezlyho z voleja prekrásne trafil sieť Daniel.