FORTUNA LIGA: Ružomberok odštartoval prípravu s troma novými hráčmi

Hráči MFK Ružomberok začali prípravu na novú sezónu slovenskej futbalovej Fortuna ligy. Ružomberok, 14. júna 2018. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Program letnej prípravy A-mužstva MFK Ružomberok pred sezónou 2018/2019:



17. júna o 16.00 h: OŠK Breza – Ružomberok



19. júna o 18.00 h: FK Pohronie Dolná Ždaňa/Žiar nad Hronom – Ružomberok



23. júna o 11.00 h: Baník Ostrava – Ružomberok



27. júna: Sparta Praha – Ružomberok



30. júna o 11.00 h: FK Pardubice – Ružomberok



3. júla: Sigma Olomouc – Ružomberok



14. júla o 18.00 h: Ružomberok – FK Fotbal Třinec



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 14. júna (TASR) - Pod vedením nového českého trénerského tandemu David Holoubek a Jiří Jarošík sa vo štvrtok futbalisti MFK Ružomberok pustili do prípravy na novú sezónu. Z predchádzajúceho realizačného tímu pokračujú tréner brankárov Ľuboš Hajdúch a kondičný kouč Pavol Jankovič.povedal 38-ročný hlavný kouč Holoubek.Z minulosezónneho kádra sa kontrakty skončili Petrovi Maslovi, Jozefovi Menichovi, Branislavovi Ľuptákovi, Arturovi Pikkovi a Nerminovi Haskičovi. Na úvodnom tréningu boli tri nové akvizície Roman Sabler (Šamorín), Marek Beseda (Jihlava) a Srb Marko Platiša. Holoubek pracuje na ďalšom doplnení kádra, neprezradil však, na akých postoch.Liptáci sa na začiatku budú hotovať v domácich podmienkach a od 25. júna do 4. júla čaká na mužstvo herné sústredenie v Nymburku. V pláne je osem prípravných stretnutí. Ružomberok si zmeria sily aj so Spartou Praha, Sigmou Olomouc, Baníkom Ostrava či Karvinou: "dodal Holoubek.