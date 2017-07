Fortuna liga s novým modelom, Ružomberok ako jediný európsky zástupca

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Fortuna liga 2017/2018 - 1. kolo:



sobota 22. júla



FC Nitra - MŠK Žilina /18.30 h, rozhodujú: Glova - Benko, D. Hrčka, RTVS/

FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce /19.00, Marhefka - Slyško, Žákech/

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová /20.30, Vlk - Ádám, Pozor, TV 213/



nedeľa 23. júla



FK Senica - AS Trenčín /18.30, Smolák - E. Weiss, Jenčura, TV 213/

1. FC Tatran Prešov - ŠK Slovan Bratislava /19.00, Kráľovič - Balko, Lieskovský, hrá sa v Poprade/

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Ružomberok /19.00, Pavlík - Mókoš, Ferenc/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júla (TASR) - V najvyššej slovenskej futbalovej súťaži Fortuna liga sa v sobotu začne sezóna 2017/18 s novým systémom. Stretnutie nováčika FC Nitra s obhajcom majstrovského titulu MŠK Žilina otvorí prvé kolo, v ktorom sú na programe aj súboje FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce, FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová, FK Senica - AS Trenčín, 1. FC Tatran Prešov - ŠK Slovan Bratislava a FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Ružomberok. Tri odvysielajú televízie v priamych prenosoch.Dvanásť účastníkov odohrá najprv 22-kolovú základnú časť, v ktorej sa každý stretne s každým raz doma a raz vonku. Následne sa súťaž rozdelí na dve šesťčlenné polovice. Prvá bude bojovať o majstrovský titul, druhá o záchranu. Opäť bude hrať každý s každým doma i vonku, čo znamená desať zápasov. Všetky body získané v základnej časti si mužstvá prenesú aj do nadstavby.Nový model premiérovo prinesie do Fortuna ligy baráže. Posledný klub v konečnej tabuľke zo súťaže automaticky zostúpi, mužstvo na jedenástom mieste bude o zotrvanie medzi elitou bojovať v dvojzápasovej baráži (doma - vonku) s druhým tímom druhej ligy, ak tento klub splní všetky licenčné kritériá pre pôsobenie v najvyššej súťaži.Pokiaľ Slovenský pohár vyhrá jedno z prvých troch mužstiev konečnej ligovej tabuľky, bude sa hrať aj baráž o poslednú miestenku do kvalifikácie Európskej ligy UEFA. V semifinále by sa stretol štvrtý so siedmym a piaty so šiestym, víťazi by proti sebe nastúpili vo finále. Hralo by sa na jeden zápas vždy na ihrisku lepšie umiestneného mužstva v konečnej tabuľke. Nebude sa tak v spodnej časti nadstavby bojovať len o záchranu, ale aj o možný štart v európskej súťaži číslo dva. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) schválil zmenu hracieho modelu v marci.povedal prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák.Podľa šéfa riadiacej organizácie ponúka Fortuna liga úprimnosť.dodal Kozák na oficiálnej fortunaligovej stránke.Žilina v Lige majstrov, Slovan aj Trenčín v Európskej lige už dohrali, Ružomberok je tak na prahu nového domáceho ročníka prekvapujúci posledný zástupca Slovenska v Európe. Vo štvrtkovej odvete druhého predkola EL vyradil nórsky SK Brann Bergen a v nasledujúcej kvalifikačnej fáze narazí na anglický FC Everton. Ešte predtým si však v nedeľu od 19.00 h zmeria sily na pôde Zlatých Moraviec.vyhlásil Hrnčár.