FORTUNA LIGA: Slovan vyhral v Trnave v rámci 29. kola rozdielom triedy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:1)

Góly: 29. Čavrič, 70. De Kamps, 90.+3 Kóňa. Rozhodoval: Horváth, ŽK: Tambe, Godál - Pinte, Saláta, Savičevič, 3569 divákov.



Trnava: Jakubech - Kadlec, Hladík (66. Jirka), Godál, Čonka - Tóth (18. Kerlon), Greššák - Halilovič, Sloboda, Schranz - Tambe (80. Yilmaz)

Slovan: Greif - Sekulič, Saláta, Rundič, Ligeon - Kóňa, De Kamps - Pinte (66. Kubík), Vittek (61. Savičevič), Šefčík - Čavrič (79. Oršula)



Trnava 26. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v stredajšom šlágri 29. kola Fortuna ligy 2016/17 na ihrisku Spartaka Trnava 3:0. Ich góly strelili navrátilec do zostavy Aleksandar Čavrič, Joeri De Kamps a v nadstavenom čase spečatil triumf "belasých" Tomáš Kóňa.V poradí 134. ligové derby dvoch nezmieriteľných rivalov nedohral útočník bratislavského Slovana a historicky najlepší strelec slovenskej reprezentácie Róbert Vittek, ktorého v 61. minúte nahradil Vukan Savičevič.Slovan nastúpil v pozmenenej zostave, keďže po nedeľňajšej prehre so Žilinou definitívne stratil šancu na zisk titulu a už o pár dní ho čaká finále Slovenského pohára. Trnavčania poškuľujúci po pohárovej miestenke vyrukovali na "belasých" v najsilnejšej zostave. Ako prví pohrozili hostia hlavičkou Vitteka, ktorej však chýbala presnosť. Následne Spartak zo série štandardných situácií nedokázal gólovo udrieť. Jedinú vážnejšiu príležitosť zmaril Halilovičovi hosťujúci brankár Greif, ktorý v 18. minúte jeho prudkú strelu z priameho kopu letiacu pod brvno vytlačil na roh. Domáci tím postupne ovládol dianie na trávniku, hralo sa prakticky len na polovici Slovana. V 23. minúte Tambe v ťažkej pozícii stihol zakončiť, ale Greif bol pripravený. Slovanisti "dobrých" 30 minút smerom dopredu neexistovali, zamerali sa na bránenie a odolávali jalovej snahe jeho rivala. Paradoxne sa im však podarilo otvoriť skóre. Po chybe Greššáka a najmä netaktickom vystúpení Godála priťukol Vittek loptu ako na podnose uzdravenému Čavričovi a ten zoči-voči Jakubechovi nemal problém skórovať - 0:1. Vyrovnať mohol v 36. minúte Schranz, ktorý si v šestnástke špičkou kopačky spracoval ťažkú loptu a stihol do nej ďobnúť, ale Saláta ju na bránkovej čiare odkopol do bezpečia.V 48. minúte adresoval Šefčík pekný center ďalšiemu mladíkovi v hosťujúcom tíme Pintemu, ten však tiesnený nedokázal hlavou presne zakončiť. Následne sa "bílím andelom" nepodarilo zakončiť dve sľubné brejkové situácie, na opačnej strane po Rundičovom prieniku šikovne tečoval loptu v ostrom uhle Pinte, ale minul bránu. Po hodine hry sa skončil zápas pre Vitteka. Útočníka Slovana tvrdo fauloval Godál, Vittek jeho "atak" skúsil rozchodiť, ale už o niekoľko sekúnd ho vyniesli z ihriska na nosidlách. Na druhej strane ošetrovali Hladíka, hra bola rozkúskovaná a Slovanu tento scenár vyhovoval. V 66. minúte Kerlon ukázal jemnocit v nohe, posadil loptu na hlavu Tambeho, ale v záklone ju kamerunský útočník netrafil ideálne. Spartak za nevyužité šance pykal v 70. minúte, po Šefčíkovom centri zblízka nezaváhal De Kamps - 0:2. Záverečných 20 minút hostia s prehľadom ukontrolovali, v nadstavenom čase ešte prikrášlil ich triumf Kóňa - 0:3.