FORTUNA LIGA: Slovan zdolal Podbrezovú o tri góly

Na snímke hráč Slovana Aleksandar Čavrič. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 4:1 (2:0)

Góly: 4. a 52. Čavrič, 11. Mareš, 80. Savičevič - 75. Rundič (vlastný). Rozhodovali: Chmura - Kováč, Galo, ČK: 76. Rundič (Slovan), 947 divákov.



Slovan: Greif - Sekulič, Rundič, Božikov, Chouchoumis - De Kamps (66. Savičevič) - Hološko, Holman (77. Kotula), Rabiu, Čavrič (81. Kubík) - Mareš

Podbrezová: Kuciak - Turňa, Bilič, Kostelný, Djordjevič - Kupčík, Baez (68. Mikuš) - Viazanko, Leško (88. Kuzma), Válovčan (77. Bernadina Opoku) - Rendla

Bratislava 27. augusta (TASR) - Futbalisti bratislavského Slovana si poradili s Podbrezovou.Slovan mal duel pevne v rukách od úvodných sekúnd. Domáci sa ujali vedenia hneď vo 4. minúte po prvej útočnej akcii. Na ľavej strane unikol Čavrič, jeho prihrávku ešte nezužitkoval Holman, no prvý menovaný sa dostal k dorážke a bez problémov otvoril skóre - 1:0. Nasledoval nebezpečný center Chouchoumisa, bol z toho rohový kop. Bratislavčania ho rozohrali na krátko, pramenila z neho príležitosť z druhej vlny, Rabiu prepálil hosťujúcu bránku. Podbrezová sa musela spoliehať na bojovnosť, jej kombinácie troskotali na domácej defenzíve. Naopak, Slovanu vyšla spolupráca aj v 11. minúte, Holman našiel v pokutovom území Mareša, ktorý osamotený poľahky prekonal Kuciaka a zvýšil - 2:0. Domáci mali nahraté, už sa tak nemuseli hrnúť dopredu a Podbrezovčanom na to chýbala kvalita. Ich ojedinelé útočné snahy trikrát zastavili ofsajdové verdikty. V 41. minúte nechala hosťujúca obrana po dlhej prihrávke veľa priestoru Marešovi, ktorý technickým zakončením minul priestor troch žrdí.Hostia vstúpili do druhého dejstva odhodlane, vyťažili však akurát nedôraznú strelu Kupčíka, Greif v bratislavskej bránke s ňou nemohol mať ťažkosti. Napádali, ale zisk lopty nedokázali pretaviť na súvislejšie rozvíjanie akcií. Slovan sa stále nikam neponáhľal, no napriek tomu v 52. minúte udrel do tretice. Čavrič sa uvoľnil a tvrdým i presným projektilom spoza šestnástky dosiahol svoj druhý gól v stretnutí - 3:0. Neskôr ho skúsil napodobniť De Kamps, ale neúspešne. Odpor Horehroncov bol po treťom inkasovanom zásahu otupený a dohrávalo sa za takmer rozhodnutého stavu. Prikrášliť výsledok mohol Mareš, no v samostatnom úniku poslal loptu vysoko nad. Ešte Holman dostal prihrávku do druhej vlny, aj on prestrelil bránku Podbrezovej. Tej sa predsa len podarilo znížiť v 75. minúte, keď Rundič tečoval loptu do vlastnej bránky - 3:1. Rundič dokonal nevydarený úsek už o pár sekúnd neskôr, pred pokutovým územím stratil loptu a hasil jedine za cenu faulu na červenú kartu. Hostia nezužitkovali nariadený priamy kop a pykali desať minút pred koncom riadneho hracieho času. Striedajúci Savičevič na dva razy prinavrátil domácim trojgólový náskok. Jeho prvý pokus Kuciak ešte reflexívne zmaril, siahol si aj na dorážku, ktorá však už prenikla do siete - 4:1.