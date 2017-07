FORTUNA LIGA: Spartak Trnava zvíťazil v 2. kole na ihrisku Podbrezovej

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Železiarne Podbrezová - Spartak Trnava 1:2 (0:2)

Góly: 90. Rendla - 38. a 42. Egho. Rozhodca: Hrčka, ŽK: Turňa, Krivák, Kuzma - Pekár, Tóth, Lukič, 1423 divákov



FK Železiarne Podbrezová: Kuciak - Turňa, Krivák, Kostelný, Dordevič - Migaľa - Viazanko, Kačerík (73. Bilič), Válovčan (46. Rendla), Leško (46. Kuma) - Bernardina

Spartak Trnava: Vantruba - Kadlec, Tóth, Godál, Čonka - Greššák, Oravec - Jirka (78. Lukič), Pekár (72. Mihálik), Čanturišvili (85. Čerednyčenko) - Egho

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júla (TASR)- Futbalisti trnavského Spartaka si v predohrávke 2. kola našej najvyššej súťaže poradili s Podbrezovou na jej ihrisku 2:1.O oba góly Trnavčanov sa v prvom polčase postaral Egho.Po prvom polčase to s domácimi dobre nevyzeralo. Síce po úvodnom chvíľkovom tlaku hostí vyšli na dlhšie z obrannej ulity a v ofenzíve viac pritlačili, záver 45-minútovky nezvládli. Nedokázali ustrážiť hlavne jedného hráča a Egho ich za benevolenciu dvakrát potrestal. V 38. min zacentroval Čanturišvili na hlavu Tótha, pri jeho šanci ešte Kuciak stihol zareagovať, no Egho vyrazenú loptu poslal zblízka do siete. V 42. min sa Egho pohral s Krivákom a po sérii kľučiek si vytvoril dostatočný priestor na to, aby z uhla poslal loptu presne k vzdialenejšej žrdi. Domácim vpredu párkrát ukázal útočnú silu Viazanko, v 10. min zdiaľky prvýkrát vystrelil, a bola to vôbec prvá strela železiarov na bránku, pretože v Dunajskej Strede kolo predtým medzi tri žrde vôbec netrafili. V 16. min Viazankova hlavička v ťažkej pozícii mierila vedľa, v 23. min Leško priamy kop spoza šestnástky krásne zakrútil pod brvno, Vatruba v bránke ju však pohotovo vyrazil na roh. Strelec zápasu Egho bol aj pri ďalších nádejných akciách Trnavčanov, v 33. min vysunul Jirku a jeho strela len tesne minula ľavú žrď. V 35. min sa Egho ešte zastreľoval po hlavičke mimo, no potom prišli pre neho dve veľké gólové chvíle.Po zmene strán už museli domáci pritlačiť, aby nepriaznivý stav zvrátili a striedajúci Rendla po niekoľkých sekundách hlavou v dobrej pozícii mieril vedľa. Účinnejší tlak si však nevypracovali, aj preto bola pre nich dôležitá situácia, pri ktorej v 55. min Kuzma trafil do ruky v pokutovom území ležiaceho Tótha, no bez odozvy u hlavného rozhodcu. V 74. min mohol Egho po chybe domácej obrany streliť aj hetrik, len bolo treba presnejšie zamieriť. Ku koncu vzkriesil nádej Rendla v 90. min nekompromisnou strelou pod brvno, no na viac už železiarom nezostal čas.