FORTUNA LIGA: Trenčín remizoval so Slovanom 2:2

Trenčan Jakub Paur (vpravo) a Vasil Božikov zo Slovana v zápase 7. kola futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava, 9. septembra 2017 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 2:2 (1:1)

Góly: 27. Beridze, 53. Kleščík (z 11 m) - 41., 80. Hološko. Rozhodovali: Očenáš – Balko, Hancko, ŽK: Šulek (Trenčín), 2663 divákov



Zostavy a striedania:

Trenčín: Chovan – Šulek, Kleščík, Lawrence, Skovajsa - – El Mahdioui – Paur, van Haaren (72. Ubbink) – Gong (76. Kvocera), Janga (62. Mance), Beridze



Slovan: Greif - Čikoš, Sekulič, Božikov, Chouchoumis – Rabiu (90. Droppa), de Kamps (62. Savičevič) – Hološko, Holman, Čavrič (82. Oršula) – Mareš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 9. septembra (TASR) -Pred zápasom si diváci minútou ticha uctili pamiatku zosnulého niekdajšieho hráča Jednoty Trenčín Antona Pokorného.Úvodná desaťminútovka sa niesla v znamení zoznamovania sa súperov. Vo 4. min priniesla vzruch dlhá prihrávka za obranu na Mareša, ten však bol v ofsajde. V 12. min Skovajsov center neusmernil za Greifov chrbát Paur a Janga na loptu v ťažkej pozícii nedočiahol. Hostia sa prvý raz vážnejšie osmelili po dvadsiatich minútach hry. Marešov center si v šestnástke nepokryl Kleščík. Predskočil ho Holman a domáci mali šťastie, že iba tesne minul ľavú tyč Chovanovej brány. Zaujímavý duel pokračoval. Už o dve minúty mohol tribúny rozjasať po biliardovej akcii El Mahdioui. Bol však z ideálneho uhla a Greif mu loptu vyrazil nohou na rohový kop. V 27. min sa Trenčania už radovali. Greif loptu vyrazil pred Beridzeho, ktorý prakticky z bránkovej čiary nemal problém dokopnúť loptu do siete. Na opačnej strane rýchlostný súboj o loptu Chovan – Hološko vyhral brankár Trenčína. Navrátilec z Austrálie potvrdil strelecké schopnosti o jedenásť minút. Pri priamom kope zostal nepokrytý a loptu bez problémov poslal do siete hlavou. V 45. min po rohovom kope trafil Janga hlavou brvno a po odrazenej lopte Kleščík poriadne natiahol Greifa.Domáci mali lepší vstup do druhého polčasu. V 53. min prenikajúceho Šuleka nedovolene zastavil Chouchoumis v pokutovom území. Jedenástku bez problémov premenil kapitán Kleščík. O tri minúty už mohlo byť vyrovnané. Po brejkovej situácii Hološko z hranice šestnástky prestrelil Chovanovu bránu. Kvalitný futbal pokračoval ďalej. V 64. min našiel Gong z druhej vlny nabehnutého van Haarena. Ten sa do lopty poriadne oprel, no Greifov reflex zachránil Slovan od gólu. Trenčín mal kus šťastia v 77. min, keď sa lopta po hlavičke Holmana odrazila od brvna. Hosťom sa vyrovnať podarilo o tri minúty. Domáca obrana nechala v päťke priveľa času a priestoru Hološkovi. Ten si loptu pristavil a bez problémov poslal za Chovanov chrbát, čím rozhodol o tom, že sa body na Sihoti delili.