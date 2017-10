Fortuna liga: Trenčín triumfoval nad Dunajskou Stredou

Archívna snímka Foto: TASR- Roman Hanc Foto: TASR- Roman Hanc

FC DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín 1:2 (1:1)



Góly: 28. Pačinda - 3. van Haaren, 70. Janga. Rozhodovali: Sedlák - E. Weiss, Jenčura, ŽK: Lawrence, El Mahdioui, Beridze, Šulek (všetci Trenčín), 6616 divákov.



FC DAC 1904 Dunajská Streda: Macej - Živkovič, Šatka, Huk, Davis – Ljubičič - Čmelík (67. Aluku), Ľupták (72. Olasunkanmi), Kalmár, Pačinda - Malec (58. Divkovič)



AS Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kleščík, Lawrence, Skovajsa - El Mahdioui - van Haaren, Ubbink (66. Zubairu) - Paur, Janga (90.+3 Mance), Beridze (83. Azango)



Hlasy po zápase /zdroj: RTVS/



Erik Pačinda, autor gólu DAC Dun. Streda: "Hostia lepšie kombinovali, my sme nezachytávali lopty a dostávali sa tak pod tlak. Dal som gól, ale neznamená nič... Doma sme boli zvyknutí vyhrávať, preto ma mrzí, že sme na novom štadióne utrpeli prvú prehru."







Peter Kleščík, kapitán AS Trenčín: "Veľmi dôležité víťazstvo. Dunajská Streda doma neprehrala 16 zápasov. Povedali sme si, že budeme hrať náš futbal a výsledok sa dostaví. Veľmi si tri body vážime a určite ich oslávime. Nepozeráme sa na tabuľku, ale na nášho najbližšieho súpera, ktorým je Trnava."





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 21. októbra (TASR) - Trenčín zvíťazil nad Dunajskou Stredou v sobotňajšom stretnutí 13. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy.Trenčínu sa podarilo šokovať tradične husto zaplnené tribúny v MOL Aréne už v 3. minúte, keď sa van Haaren oprel do lopty a jeho nechytateľný pokus spoza šestnástky skončil v domácej sieti - 0:1. Aj v ďalšom priebehu mal AS viac z hry, ale z miernej prevahy nič nevyťažil. Domáci sa po inkasovanom góle dlho trápili v prechodovej fáze, až v 28. minúte Pačinda potrestal obrovskú chybu Lawrencea a ľavačkou popri vybiehajúcom Šemrincovi vyrovnal - 1:1. Záver prvého polčasu patril Trenčanom. Najskôr v 40. minúte Paurov center hľadal v šestnástke nabiehajúceho Jangu, pred ktorým v poslednej chvíli odkopol loptu do bezpečia Šatka. O tri minúty tvrdo krížne vypálil Beridze, ktorý tesne minul bránu.Tréner DAC-u sa po prestávke snažil oživiť ofenzívu svojho mužstva striedaním Divkoviča za Maleca. Mladý chorvátsky útočník sa pohybom snažil rozvibrovať hru, po hodine hry odvážnym sólom skúšal preniknúť až do šestnástky, ale zastavil ho Skovajsa. V 70. minúte však práve "nabudený" Divkovič zbytočne proti presile hosťujúcich hráčov prišiel pred vlastnou šestnástkou o loptu, akcia AS pokračovala cez El Mahdiouiho a centrujúceho van Haarena až na Jangu, ktorého hlavička skončila presne pri ľavej žrdi - 1:2. Hráči DAC zvýšili ofenzívne úsilie, ale v 87. minúte mohli inkasovať tretí gól. Van Haaren elegantne obišiel Maceja, ale loptu z ostrého uhla napálil len do žrde a tá sa odrazila späť do ihriska. V nadstavenom čase neuspel trikrát po sebe Janga, aj napriek tomu si však Trenčín tesný triumf na Žitnom ostrove postrážil a predĺžil víťaznú sériu v lige už na päť zápasov.