FORTUNA LIGA: Trenčín vyhral v Senici

Na snímke s loptou kapitán AS Trenčín Peter Kleščík počas zápasu 1. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FK Senica a AS Trenčín. Senica, 23. júla 2017 Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Fortuna liga - 1. kolo:

FK Senica - AS Trenčín 1:2 (0:1)

Góly: 90. Kováč - 14. Gong, 47. Paur. Rozhodovali: Smolák - Weiss, Jenčura, ŽK: Kováč - Paur, 1213 divákov.



Zostavy a striedania:

Senica: Plach – Medveděv, Ranko, Podhorín, Otrísal - Richtárech - Martišiak (69. Červeňák), Rigo, Romulo (55. Krč), Kováč – Smékal (46. M. Kosorín)



Trenčín: Chovan – Šulek, Kleščík, Skovajsa, Julien - El Mahdioui - Gong, Paur, Ubbink (60. Mance), Beridze (46. Zubairu) - Čatakovič (78. Kvocera)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 23. júla (TASR) - Záhoráci v pozmenenej mladej zostave nastúpili proti technicky vyspelému Trenčínu. Počas celého polčasu mali jasne hru pod kontrolou Trenčania. Seničania sa len bránili a snažili sa o sporadické protiútoky. Vo 4. minúte nepríjemne pálil Beridze tesne nad. Úvodný gól na seba nenechal dlho čakať, Gong vypichol loptu Otrísalovi a brankárovi Plachovi strelil, aj za pomoci ľavej žrde, úvodný gól.O dve minúty bol v ďalšej gólovke Paur, ktorý dostal loptu za obranu, obišiel brankára Placha, loptu smerujúcu do brány vykopol stopér Podhorín. V 28. minúte nepríjemne tvrdo pálil zvnútra 16-ky Gong, tentoraz bol brankár Plach pripravený. V 33. minúte strieľal Ubbink z priameho kopu z uhla, lopta obtrela brvno Plachovej brány. Seničania sa dostali prvýkrát k ohrozeniu trenčianskej bránky v 34. minúte, na konci akcie bol Martišiak, ktorého strela však veľa problémov Chovanovi nenarobila.Hneď na začiatku druhého polčasu dali Trenčania druhý gól, keď si nabehol Paur a hlavou skóroval. Druhé dejstvo sa po tomto góle len dohrávalo. Záhorací mohli viackrát využiť zaváhania trenčianskej obrany. V 58. minúte sa predral cez stopérov striedajúci Kosorín, mieril tesne vedľa pravej žrde. Stretnutie sa odohrávalo prevažne medzi 16-kami, pričom chýbalo častejšie zakončenie. V závere v 88. minúte mohol zvýšiť striedajúci Kvocera, keď v protiútoku zakončoval spoza 16-ky, domáci gólman Plach loptu vyškriabal na rohový kop. V samom závere sa Seničanom podarilo streliť čestný úspech, keď Kováč krásnou strelou z rohu 16-ky vynietol ľavú šibenicu Chovanovej brány. Rozdiel v zápese medzi oboma družstvami bol značný. Mladí Záhoráci sa snažili bojovnosťou sťažiť súperovi zápas, no Trenčania ho pohodlne doviedli do víťazného konca.