FORTUNA LIGA: Trenčín zdolal Nitru 2:1

Trenčan Peter Čögley (uprostred) a Nitran Andrej Ivančík v zápase 9. kola futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín - FC Nitra, 20. septembra 2017 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

AS Trenčín - FC Nitra 2:1 (1:0)

Góly: 22. Mance, 75. Janga – 63. Kóňa. Rozhodovali: Sedlák – Somoláni, Ferenc, 2085 divákov



Zostavy a striedania:

Trenčín: Šemrinec – Čögley, Lawrence, Kleščík, Skovajsa – El Madioui – Ubbink, Paur (71. van Haaren) – Gong (67. Janga), Mance (90. Čatakovič), Beridze



Nitra: Hroššo – Chovanec, Niba, Križan, Kuník – Fábry (84. Abrahám), Šimončič, Kóňa, Valenta (84. Machovec), Balaj, Ivančík (71. Ngeyitala)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 20. septembra (TASR) - Úvodná dvadsaťminútovka kvalitou neohúrila. Oba tímy sa snažili v prvom rade pozorne brániť vlastnú šestnástku a neurobiť chybu. Nitrianska defenzíva inkasovala v doterajšom priebehu súťaže iba tri góly a dlho stála na pevných nohách. Náznaky trenčianskych šancí zostali nevyužité. Až v 22. minúte vybojoval Ubbink loptu pre Gonga. Jeho centrovanú loptu poslal do siete pohotový Mance. Futbal sa následne rozbehol do vyšších obrátok. Už o dve minúty mal vyrovnanie na hlave Balaj. Tiesnený však nedokázal hlavou zakončiť presne. V 27. minúte loptu hlavou dočahoval nízky Beridze. Jeho pokus s námahou vytesnil pohotový Hroššo. Trenčania boli aktívnejší a hralo sa zväčša na polovici nováčika. V 35. minúte vystrelil z vnútra pokutového územia Gong. Jeho technická strela preletela ponad brvno.Hostia v úvode druhé polčasu nastúpili ofenzívne naladení. Niekoľko náznakov šancí zostalo bez gólovej odozvy. Na opačnej strane po rýchlom brejku tesne vedľa pravej tyče vystrelil aktívny Gong. V 54. min využil pošmyknutie sa obrancu Beridze a tvrdou ranou preveril pripravenosť Hrošša. Už o dve minúty poslal nebezpečný center do pokutového územia Kuník, no Ivančík halfvolejom neprestrelil obrancu. V 63. min preletela lopta z rohového kopu cez celú šestnástku a skúsený Kóňa ju hlavou poslal pod brvno. V 70. min si Janga nabehol na center za obranu. Zblízka však už nedokázal umiestniť loptu do siete a trafil iba vybehnutého Hrošša. O päť minút už prihrávkou od Ubbinka na hranicu veľkého vápna nepohrdol a poslal Trenčín druhý raz do vedenia. Osem minút pred naplnením riadneho hracieho času mohol pokoj na domáce kopačky priniesť Skovajsa, lenže jeho strela sa odrazila od tyče a dorážku pokryl Hroššo. AS si v závere víťazstvo podržal a z troch bodov sa tešil po dvoch mesiacoch.