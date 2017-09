FORTUNA LIGA: Trnava doma porazila Nitru 2:1

Na snímke zľava hráč Nitry Macdonald Niba, hráč Trnavy Marvin Egho a hráč Nitry Márius Charizopulos v zápase 7. kola Fortuna ligy FC Spartak Trnava - FC Nitra v Trnave v nedeľu 10. septembra 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

FC Spartak Trnava - FC Nitra 2:1 (0:0)

Góly: 80. Brigant, 90.+ Hladík - 76. Ivančík. Rozhodovali: Kružliak - Slyško, Mókoš, ŽK: Čonka, Lukič, Pehlivan, Jirka - Šimončič, Niba, Chovanec, Kuník, Hroššo, ČK: 90.+ Chovanec po druhej ŽK, 5932 divákov.



Zostavy a striedania:

Trnava: Vantruba – Lukić (46. Jirka), Hladík, Godál, Čonka – Pehlivan, Sloboda - Kadlec, Vlasko (65. Yilmaz), Čanturišvili (79. Brigant) – Egho



Nitra: Hroššo – Kuník, Križan, Niba, Chovanec – Šimončič – Valenta (58. Ivančík), Kóňa, Charizopulos (72. Fábry), Steinhübel (82. Machovec) - Balaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 10. septembra (TASR) - Oba kolektívy začali sebavedome a na ihrisku sa pohybovali dvojice hráčov. Domáci boli o niečo aktívnejší a v 11. minúte po centri Čonku hlavičkoval nebezpečne Egho. O chvíľu neskôr vystrelil na bránu Čanturišvili. Minútu pred uplynutím polhodiny strelu Čanturišviliho kryl v páde Hroššo. V 32. minúte vychytal pri pravej žrdi nitriansky brankár zakončujúceho Hladíka po priamom kope Lukiča. Hostia ohrozili domácu bránu až v 36. minúte, keď strelu Balaja z uhla vyrazil Vantruba. O dve minúty neskôr išla lopta z priameho kopu Lukiča tesne nad pravú šibenicu nitrianskej brány. V samom závere polčasu ešte z otočky namieril vedľa domáci navrátilec Vlasko.Do druhého polčasu nastúpili domáci s jednou zmenou a hneď v úvode mal dobrú príležitosť na skórovanie Egho, ale namiesto prihrávky na voľného spoluhráča veľmi zle vystrelil. Následne brankár Hroššo kryl center Čonku. V 59. minúte to bol opäť Čonka, ktorého centrovanú loptu vrátil do 16-ky Hladík, ale zakončujúci Pehlivan bránu vysoko prestrelil. V 74. minúte strelu Jirku kryl Hroššo a v poslednej štvrťhodine prišli aj góly.Najskôr sa z vedenia tešili hostia, keď striedajúci Ivančík vystrelil spoza 16-ky a jeho lopta sa od pravej žrde odrazila do trnavskej siete. O štyri minúty neskôr striedajúci Brigant pri prvej svojej akcii a po centri Yilmaza pohotovou strelou pod brvno vyrovnal na 1:1. Hostia z Nitry v druhom polčase mali niekoľko sľubných akcií, zahrávali niekoľko rohov, ale na ďalší gól im to nestačilo. Keď sa už zdalo, že stretnutie sa skončí remízou 1:1, v nastavenom čase zahral priamy kop Jirka a po jeho centri Hladík zblízka rozjasal trvanské obecentvo a zabezpečil domácim tri body.