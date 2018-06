FORTUNA LIGA: V 1.kole sezóny sa predstaví majstrovská Trnava v Senici

Na archívnej snímke tréner Trnavy Nestor El Maestro s trofejou pre majstra Fortuna ligy oslavuje titul po zápase záverečného 10. kola Fortuna ligy nadstavbovej časti skupiny o titul FC Spartak Trnava - AS Trenčín v Trnave v sobotu 19. mája 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Žreb 1. kola Fortuna ligy 2018/19:



MFK Ružomberok - nováčik Fortuna ligy



Zemplín Michalovce - MŠK Žilina



FK Senica - Spartak Trnava



Železiarne Podbrezová - DAC Dunajská Streda



ViOn Zlaté Moravce - Slovan Bratislava



FC Nitra - AS Trenčín

Bratislava 1. júna (TASR) - V úvodnom kole novej sezóny futbalovej Fortuna ligy sa obhajca titulu Spartak Trnava predstaví v Senici. Nováčik najvyššej slovenskej súťaže nastúpi v Ružomberku, Zemplín Michalovce sa stretne s MŠK Žilina. Predbežný termín týchto troch zápasov je sobota 21. júl.O deň neskôr by mali stretnutia 1. ligového kola odohrať slovenskí zástupcovia v Európskej lige 2018/2019. Vicemajster Slovan Bratislava pocestuje do Zlatých Moraviec, bronzový tím uplynulého ročníka DAC Dunajská Streda do Podbrezovej a FC Nitra privíta AS Trenčín.informoval prostredníctvom portálu fortunaliga.sk výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.Postup z druhej ligy si vybojoval klub ŠFK Sereď. O jej pôsobení v najvyššej súťaži rozhodne licenčná komisia Fortunaligy v priebehu júna.