Fortuna liga: Žilina skúša Waleňcika, do Slovana prišiel Tereščenko

Na snímke uprostred Burnet Lorenzo. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Burnet sa zo Slovana vracia do Holandska, prišiel Tereščenko

Žilina 10. januára (TASR) - Do prvého týždňa zimnej prípravy futbalistov MŠK Žilina sa pripojil aj 20-ročný poľský stopér Bartosz Waleňcik. Ten naposledy pôsobil v tretej poľskej lige. Urastený obranca sa pod Dubeň prichádza ukázať aj vďaka medzerám v zadných radoch spôsobených absenciou reprezentantov.vyjadril sa na adresu urasteného, 194-centimetrov vysokého obrancu na oficiálnom klubovom webe tréner MŠK Adrián Guľa.Líder fortunaligovej tabuľky spod Dubňa skúša aj 19-ročného litovského krídelníka Eligijusa Jankauskasa z klubu Suduva Marijampole. Naopak,už nepočítajú so službami nemeckého krídelníka Christophera Mandianga.Holandský obranca Lorenzo Burnet už nie je v kádri futbalistov Slovana Bratislava. Do konca sezóny bude hosťovať v aktuálne dvanástom tíme holandskej ligy NEC Nijmegen. Do tábora "belasých" pribudol talentovaný ukrajinský útočník Iľja Tereščenko.Burnet prišiel do Slovana v lete 2016 a nastúpil v dvanástich súťažných zápasoch.povedal pre oficiálnu stránku Slovana viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.Osemnásťročný Tereščenko na jeseň pôsobil v Michalovciach. Je odchovancom známej akadémie Dynama Kyjev. Na jeseň nastupoval v Michalovciach najmä za starší dorast a zaznamenal osem presných zásahov. Dvakrát sa predstavil aj v dueloch Fortuna ligy. Zatiaľ sa bude pripravovať so starším dorastom Slovana (kategória U19).dodal Ivan Kmotrík ml.