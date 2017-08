FORTUNA LIGA: Žilina zabojuje v 3. kole proti ViOnu o prvé body

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Program 3. kola Fortuna ligy 2017/18:



piatok 4. augusta:

18.30 FK Senica - Slovan Bratislava (rozhodujú Marhefka - D. Hrčka, Ádám, PP 213)

19.00 1. FC Tatran Prešov - FC Nitra (Očenáš - Vorel, Ferenc, NTC Poprad)



sobota 5. augusta:

18.30 Spartak Trnava - AS Trenčín (Kružliak - Mókoš, Lieskovský, PP RTVS)

19.00 ViOn Zlaté Moravce - MŠK Žilina (P. Hrčka - Somoláni, Jenčura)

19.00 FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce (Ochotnický - Hancko, E. Weiss)



nedeľa 6. augusta:

18.30 FK DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok (Smolák - Slyško, Chládek, PP 213)



Tabuľka po 3. kole:



1. ŠK Slovan Bratislava 2 2 0 0 7:2 6

2. FC Spartak Trnava 2 2 0 0 3:1 6

3. FK DAC 1904 Dunajská Streda 2 2 0 0 3:1 6

4. FC Nitra 2 1 1 0 1:0 4

5. MFK Ružomberok 2 1 0 1 5:2 3

6. AS Trenčín 2 1 0 1 3:3 3

7. FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2 1 0 1 3:3 3

8. 1. FC Tatran Prešov 2 1 0 1 4:7 3

9. MFK Zemplín Michalovce 2 0 1 1 0:1 1

10. MŠK Žilina 2 0 0 2 2:4 0

11. FK Železiarne Podbrezová 2 0 0 2 1:3 0

Bratislava 4. augusta (TASR) - Futbalisti úradujúceho slovenského majstra MŠK Žilina sa prvé body v novom ročníku Fortuna ligy 2017/18 pokúsia ukoristiť v sobotňajšom zápase 3. kola na pôde ViOnu Zlaté Moravce - Vráble. Zverenci trénera Adriána Guľu prekvapujúco v úvodných dvoch kolách prehrali v Nitre (0:1) a minulý víkend doma s oslabeným 1. FC Tatran Prešov (2:3).Už v piatok sa bratislavský Slovan, ktorý má na konte plný počet 6 bodov, predstaví na pôde poslednej Senice. V minulej sezóne proti Záhorákom bodoval vo všetkých troch vzájomných zápasoch naplno a dokonca neinkasoval.citoval oficiálny web ŠK Slovan stredopoliara Vukana Savičeviča. Prešov privíta doma štvorbodového nováčika z Nitry. Oba tímy sa naposledy v rámci najvyššej súťaže stretli 27. apríla 2013, v Prešove sa zrodilo víťazstvo hostí v pomere 1:0.Šláger kola je na programe v sobotu na trnavskom Štadióne Antona Malatinského, kde domáci Spartak privíta AS Trenčín. Naposledy priniesol ich vzájomný súboj gólovú prestrelku s víťazným koncom pre Spartak (4:3). Trnave vyšiel vstup do súťaže na jednotku, vyhrala doma nad Michalovcami 1:0 a v Podbrezovej 2:1. Na Horehroní absolvoval premiéru v najvyššej slovenskej súťaži mladý brankár Spartaka Martin Vantruba a svojej úlohy sa zhostil na výbornú.uviedol pre portál fortunaliga.sk Vantruba, ktorý medzi žrďami Spartaka nahradil Adama Jakubecha. Ten prestúpil do francúzskeho Lille.Tretie kolo roztiahnuté do troch dní dohrajú v nedeľu na Žitnom ostrove, kde Dunajská Streda hostí MFK Ružomberok. Liptáci budú mať v nohách domácu odvetu 3. predkola Európskej ligy UEFA 2017/18 proti FC Everton a navyše ich čaká rozbehnutý súper, ktorý dvakrát bodoval naplno.