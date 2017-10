Fórum o integrácii bude prezentovať sociálne inovácie

Ilustračný záber. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Košice 11. októbra (TASR) – Zaujímavé iniciatívy a projekty občianskej spoločnosti v spolupráci s utečencami, Rómami či bezdomovcami predstaví Fórum o integrácii, ktoré sa bude konať vo štvrtok a piatok (12.-13.10.) v Košiciach. Toto podujatie organizuje Liga za ľudské práva už štvrtý rok, v metropole východu Slovenska to bude po prvý raz.uviedla riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová.Fórum integrácie je priestor, kde sa stretávajú štátne orgány, mimovládne organizácie a ďalší odborníci pracujúci s utečencami, vymieňajú si skúsenosti a hľadajú nové riešenia.doplnila Števulová.Nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku už existujú úspešné podniky a koncepty, ktoré zapájajú ľudí zo znevýhodneného prostredia do moderného sveta. Technologické firmy vo svete sa spojili do iniciatívy Techfugees a spoločne s utečencami vymýšľajú technické riešenia, ktoré im uľahčujú život. Vo Viedni vznikla reštaurácia Habibi and Hawara, kde jedlá varia utečenci.uviedli organizátori.