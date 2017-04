FOTO a VIDEO: Kličkova éra sa skončila: Joshua ho poslal do dôchodku

Britský boxer Anthony Joshua zdolal Ukrajinca Vladimira Klička a je novým majstrom sveta v ťažkej váhe organizácií WBA, IBF a IBO.



V sobotňajšom súboji na národnom futbalovom štadióne vo Wembley vyhral nad skúseným veteránom technickým knokautom v 11. kole a vylepšil si bilanciu v profiringu na 19-0. Pre Klička to bola piata prehra v kariére, na konte má aj 64 triumfov.

Momentka z veľkolepého zápasu.

Na snímke britský boxer Anthony Joshua oslavuje tituly po tom, ako zdolal Ukrajinca Vladimira Klička a je novým majstrom sveta v ťažkej váhe organizácií WBA, IBF a IBO.

Na snímke vpravo britský boxer Anthony Joshua zdolal Ukrajinca Vladimira Klička (vľavo) a je novým majstrom sveta v ťažkej váhe organizácií WBA, IBF a IBO.

Joshua potvrdil predzápasové prognózy i pozíciu favorita, do ktorej ho stavali odborníci i stávkové kancelárie. Na triumf sa však musel poriadne nadrieť, Kličko, ktorý pred prehrou s Tysonom Fury v novembri 2015 kraľoval ťažkej váhe takmer 11 rokov, mu robil počas celého duelu problémy. Domáceho miláčika hnalo vo Wembley vpred 90.000 fanúšikov a bol to on, ktorý v 5. kole ako prvý poslal svojho súpera k zemi.Skúsený matador však tlak ustál a kontroval o kolo neskôr, keď o 14 rokov mladšiemu Britovi pripravil prvé počítanie v kariére. O všetkom rozhodlo 11. kolo a tvrdý pravý zdvihák Joshuu, po ktorom musel byť Kličko počítaný. Ringový rozhodca ho ešte do súboja pustil, ale Joshua využil prevahu, súpera zasypal ďalšími tvrdými údermi a súboj rozhodol vo svoj prospech pred časovým limitom."19-0 znie skvele, užívam si to. Nie som perfektný, ale snažím sa o to. Chcem sa poďakovať trénerovi i fanúšikom, veľmi mi pomohli. Veľký rešpekt aj Vladimirovi Kličkovi, je to veľký šampión," povedal Joshua priamo v ringu. Okrem titulov ho mohla tešiť aj prémia 10 miliónov libier (12,5 mil. eur), rovnakú sumu zinkasoval aj Kličko.





Po súboji dvoch bývalých olympijských šampiónov (Kličko/Atlanta 1996, Joshua/Londýn 2012) víťaz vyzval svojho krajana Furyho, aby bol jeho ďalším súperom. "Tyson Fury, kde si? Toto si chcel vidieť? Viem, že sa chceš vrátiť, tak do toho. Chcem dať zase šancu 90.000 ľuďom aby sem prišli a videli dobrý box," dodal Joshua, ktorý obhájil titul IBF a získal opasky WBA i menej významnej IBO.

Okamžite po súboji sa objavili hlasy, že pre 41-ročného Klička to bol posledný duel a po druhej prehre za sebou ukončí kariéru. Mladší zo súrodeneckej dvojice pästiarov v rozhovore pre Sky Sports uviedol, že má opciu na prípadnú odvetu. "Najskôr však potrebujem nejaký čas. Chcem prísť na to, čo sa dnes stalo. Každopádne, lepší vyhral. Veril som si, ale nevyšlo to. Gratulácia súperovi," dodal Kličko.



Ohlasy na Joshuov triumf



Ohlasy médií a osobností na výhru britského boxera Anthonyho Joshuau nad Ukrajincom Vladimirom Kličkom v titulovom zápase o majstra sveta vo verziách IBF, WBA a IBO:



BBC (V.Brit.): "Joshua zastavil Klička v 11. kole epického súboja. Predviedol najlepší výkon v doterajšej kariére a ku korune šampióna IBF pridal opasky WBA a IBO."



The Telegraph (V.Brit.): "Wembley zažilo najväčší súboj za uplynulých 80 rokov. Joshua bol na zemi raz, Kličko trikrát. Mladý Brit vyhral zaslúžene, rozhodlo 11. kolo."



The Guardian (V.Brit.): "Joshua obhájil titul majstra sveta IBF a získal dva nové opasky. Obaja pästiari išli v polovici zápasu k zemi, ale lepšie to zvládol Joshua. Udržal si neporaziteľnosť a je kráľom ťažkej váhy."



Daily Maily (V. Brit.): "AJ senzačne zastavil Klička v predposlednom kole výnimočného súboja vo Wembley. Všetko začal zdrvujúci zdvihák, nasledovala séria ťažkých úderov a bývalý šampión kapituloval."



USA Today (USA): "Konečne súboj, ktorý si ťažká váha zaslúžila. V Londýne sa už začínala noc, keď Joshua v 11. kole zasypal súpera sériou tvrdých úderov a rozhodca mohol urobiť len jediné a to zápas ukončiť."



CNN (USA): "Joshua musel predviesť najlepší výkon kariéry, aby zdolal Klička. V súboji generácií, ktorý bol najprestížnejším od duelu Lennox Lewis - Mike Tyson v roku 2002, predĺžil svoju víťaznú sériu."



DPA (Nem.): "Kličko neuspel v snahe stať sa majstrom sveta troch organizácií. Joshua ho prvýkrát poslal k zemi v 5. kole. Všetko dokonalo 11. kolo, v ktorom Brit predviedol kľúčovú kombináciu zdviháku s ľavým hákom."



Bild (Nem.): "Kličko prehral s Joshuom a musí sa rozhodnúť. Vráti sa na odvetu alebo ukončí kariéru? Jeho sobotňajší večer vo Wembley ukončil technický knokaut v 11. kole."



iDnes.cz (ČR): "Je to Joshua! Nový kráľ boxerskej ťažkej váhy knokautoval aj Klička. Ukrajinec bol v predposlednom kole dvakrát počítaný a po prevahe súpera ringový rozhodca duel zastavil."



Lennox Lewis, bývalý majster sveta: "Skvelý súboj! Gratulujem obom borcom, po ich súboji majú ľudia o čom hovoriť. Kličko ukázal veľké srdce, AJ zase veľkú túžbu po víťazstve."



Arnold Schwarzenegger, herec a politik: "Jeden z najlepších súbojov, aký som kedy videl. Gratulujem Joshuovi k víťazstvu a Kličkovi k výbornému výkonu. Dúfam, že bude odveta."



Lewis Hamilton, trojnásobný majster sveta F1: "Skvelý výkon oboch borcov. Anthony Joshua to dokázal a tituly sú doma. Bol to vynikajúci duel."



Michael Owen, bývalý anglický reprezentant vo futbale: "Mám radosť za Anthonyho, ale wow - bolo to tesné. Joshua vyhral, ale veľký rešpekt pred Kličkom, je to skvelý šampión."