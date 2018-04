FOTO: Americká polícia naďalej pátra po strelcovi z Nashville

Až 80 policajtov v meste Nashville v americkom štáte Tennessee naďalej pátra po páchateľovi streľby v reštaurácii, ktorá si v nedeľu vyžiadala štyri obete. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nashville 23. apríla (TASR) - Viac než 80 policajtov v meste Nashville v americkom štáte Tennessee naďalej pátra po páchateľovi streľby v reštaurácii, ktorá si v nedeľu vyžiadala štyri obete.Polícia vydala v pondelok varovanie pre obyvateľov štvrte v Nashville, kde sa streľba odohrala. K varovaniu došlo po tom, čo vyšli najavo znepokojujúce skutočnosti o minulosti 29-ročného útočníka Travisa Reinkinga, spresnila agentúra AP.Predstavitelia miestneho úradu školstva uviedli, že školy budú fungovať v "uzamknutom" režime v prípade, že sa Reinkinga nepodarí vypátrať do začiatku pondelňajšieho vyučovania.Polícia uviedla, že Reinking bol v čase incidentu takmer nahý a mával puškou. Spustil paľbu na parkovisku v reštaurácii Waffle House na predmestí Nashvillu a vzápätí vtrhol do priestorov samotnej reštaurácie. Streľba si vyžiadala okrem štyroch obetí aj štyroch zranených.Reinkingovi sa podarilo ujsť po tom, čo mu zbraň vytrhol jeden z hostí reštaurácie, pripomína AP. Podľa šéfa polície v Nashville Steva Andersona nie je motív jeho činu bezprostredne známy, aj keď Reinking by mohol mať "psychické problémy". Anderson zdôraznil, že páchateľ môže byť stále ozbrojený, keďže je o ňom známe, že vlastní pištoľ, ktorú úrady doposiaľ neobjavili.Páchateľa podľa polície naposledy videli v nedeľu v lesnatej oblasti blízko bytového komplexu, kde žil. Predpokladá sa, že na sebe má iba nohavice a nemá žiadne tričko ani obuv.Reinking sa do Nashville presťahoval iba nedávno z mesta Morton v štáte Illinois. Vlani v júli ho zadržali po tom, čo prenikol do zakázanej zóny blízko Bieleho domu. Zadržaný bol po tom, čo odmietol zónu opustiť s tým, že sa chce stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, uviedli miestni predstavitelia. V čase tohto incidentu ozbrojený nebol.V máji 2016 Reinking polícii povedal, že ho prenasleduje americká speváčka Taylor Swiftová, ktorá sa mu nabúrala do jeho telefónu. Nie je tiež jasné, z akého dôvodu sa páchateľ presťahoval do Nashville - či kvôli tomu, aby bol v blízkosti speváčky.V auguste minulého roka, po incidente pri Bielom dome, Reinking polícii v Illionis povedal, že chce podať oznámenie na 20 až 30 ľudí, ktorí mu odpočúvajú telefón a počítač. Tiež sa mal polícii sťažovať, že ľudia pred jeho domom".Podľa inej správy z úradu miestneho šerifa vtrhol Reinking vlani v júni do verejného bazéna v Tremonte v štáte Illionis a skočil do vody oblečený v spodnej bielizni a ružovom dámskom kabáte. V prípade nebolo vznesené obvinenie, pripomína AP.