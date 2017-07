Foto: Bratislavská župa začala rekonštruovať kaštieľ v Modre

Rozpočet 3,6 milióna eur

Patril medzi najprosperujúcejšie uhorské strediská

BRATISLAVA 28. júla (WebNoviny.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal s rekonštrukciou kaštieľa a záhrad v Modre (okres Pezinok).Ako agentúru SITA informovala tlačová tajomníčka BSK Veronika Beňadiková, prvým krokom rekonštrukcie bola oprava oporného múra v záhrade kaštieľa, ktorý ohrozoval najmä zosuv pôdy a koreňový systém stromov, a tiež schodiska. Nové schodisko zhotovili ako repliku pôvodného a jeho rekonštrukcia stála takmer 168-tisíc eur.Na jeseň by mal kraj začať s komplexnou rekonštrukciou, ktorú bude hradiť z nenávratného finančného príspevku. Žiadosť oň kraju schválili ešte v júni na zasadnutí Monitorovacieho programu slovensko-rakúskeho eurofondového programu.Kraj chce z národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa a záhrady v Modre vybudovať kultúrno-kreatívne centrum malokarpatského regiónu a celého kraja. Cieľom obnovy je nielen poskytnúť priestor umelcom, ale najmä digitalizácia a sprístupnenie prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničného regiónu, rakúskeho Weinviertelu. Kultúrno-kreatívne centrum by malo vzniknúť do dvoch rokov.Rozpočet na rekonštrukciu kaštieľa, ktorý je rozdelený medzi partnerov, je 3,6 milióna eur, z toho krajský rozpočet je 2,2 milióna eur a povinné spolufinancovanie kraja je päť percent, čo predstavuje 106 265,67 eura.Národná kultúrna pamiatka kaštieľ v Modre patril v 16. a 17. storočí medzi najprosperujúcejšie uhorské vinohradnícke a remeselné strediská slobodného kráľovského mesta Modra. Od roku 1922 v ňom sídlila vinársko-ovocinárska škola a v súčasnosti je kaštieľ majetkom BSK v správe Malokarpatského osvetového strediska v Modre.Weinviertel je historické územie na severovýchode Dolného Rakúska, ktoré je zároveň najväčším vinárskym regiónom v krajine. Je známe najmä svojou tradíciou vinohradníctva, tradičnými remeslami a folklórom. Na vyše 16 500 hektároch sa vyrobí tretina všetkých rakúskych vín.