 Foto: Festival Biela noc prilákal do ulíc Bratislavy takmer 200-tisíc ľudí

BRATISLAVA 9. októbra - Tretí ročník festivalu súčasného umenia Biela noc v uliciach Bratislavy prelomil všetky očakávania organizátorov. Doteraz najbohatší program, až 70 umeleckých zastávok, prilákal do ulíc takmer 200-tisíc návštevníkov. Podľa organizátorov rekordnú účasť divákov hlavne v prvých večerných hodinách sprevádzal aj dopravný kolaps v meste a v pár prípadoch umelecký zážitok skomplikovali technické problémy a počasie.

Monumentálny Mesiac v Medickej záhrade



Návštevnosť festivalu siahajúca skoro k číslu 200-tisíc počítali vďaka snímkov z dronov v jednu hodinu na kľúčových námestiach, nábrežiach, parkoch, exteriéroch na festivalovej trase, z údajov polície a počtu stiahnutí mobilnej aplikácie.



Najväčší nával zaznamenali organizátori pri dielach headlinerov na trase od Slovenského rozhlasu, ktorý hostil interaktívne dielo RozHlas kanadského umelca Maotika a hudobnú premiéru Cluster Ensemble, cez inštaláciu Globoscope vo fontáne na Námestí slobody, cez centrum Starého mesta s viacerými zastávkami pri Humanoidoch Amandy Parer, až po monumentálny Mesiac v Medickej záhrade a vyhliadku z centrály VÚB, generálneho partnera podujatia, ktorú navštívilo viac ako tisíc ľudí.







„Teší nás, že okrem rekordnej návštevnosti vyhliadky na 23. poschodí banky návštevníci Bielej noci využili aj mobilnú aplikáciu, ktorú sme vyvinuli v spolupráci s festivalom a ktorá sa stala najsťahovanejšou aplikáciou vo svojej kategórii na Slovensku,“ hovorí riaditeľka marketingovej a korporátnej komunikácie VÚB Martina Hrivnáková.





Monumentálny mesiac (na snímke) pozostávajúci zo záberov NASA z povrchu Mesiaca, ktorého autorom je umelec Luke Jerram počas Medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc 2017. Bratislava, 7. október 2017.

„Chcela by som poďakovať všetkým našim návštevníkom, ktorí už po tretíkrát vytvorili v meste neuveriteľnú atmosféru a zmenili ho v mesto plné energie a živých rozhovorov. Sme potešení obrovským nárastom návštevnosti, ktorý nás zároveň zaskočil a spôsobil v meste kolaps. V najbližších dňoch spustíme rokovania s predstaviteľmi mesta a budeme hľadať spoločné riešenia pre budúci ročník,“ uviedla umelecká riaditeľka festivalu Biela noc Zuzana Pacáková.

Svetelná interaktívna inštalácia v priestore Zuckermandel v Bratislave, ktorého autorom je SHOWMEDIA, počas Medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc 2017. Bratislava, 7. október 2017.

Rekordná takmer dvestotisícová účasť



S účasťou je spokojný aj spoluorganizátor podujatia, Bratislavský samosprávny kraj. „Biela noc je jediný festival na Slovensku, ktorý dokáže prilákať toľko návštevníkov za jedinú noc. Rekordná takmer dvestotisícová účasť je nádherný výsledok spolupráce tímu nadšencov umenia a Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý považuje podporu metropolitnej kultúry za jednu zo svojich priorít," povedal predseda BSK Pavol Frešo.



Očakávanú premiéru multimediálneho predstavenia Dökk talianskej formácie fuse* posunuli na 23. hodinu nečakané technické problémy. Následne odohrali dve predstavenia. „Všetkým návštevníkom, hlavne rodinám s deťmi, ktorí prišli najmä kvôli tomuto predstaveniu, sa ospravedlňujeme za technický problém a časový posun,“ dodala Pacáková.



Svetelná inštalácia vo fontáne Družba na Námestí slobody v Bratislave, ktorej autorom je Collectif Coin, počas Medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc 2017. Bratislava, 7. október 2017.

Viditeľnosť niektorých inštalácií na nábreží Dunaja bola z väčšej diaľky dosť nízka kvôli intenzívnemu svitu mesiaca, hoci autori použili doteraz najsilnejšiu svetelnú techniku.



Silný vietor na plošine „Ufa“ na Moste SNP znemožňoval horolezcom počas dvoch dní zavesiť svetelnú diskoguľu, preto most ostal bez diela. „Biela noc je technicky tak náročná, že v niektorých prípadoch sa musíme v poslednej chvíli rozhodnúť a zrušiť inštalovanie kvôli bezpečnosti technikov, aj keď nás to mrzí z hľadiska divákov,“ podotkla Pacáková.

Audiovizuálna inštalácia vytvorená špeciálne pre budovu Slovenského rozhlasu (na snímke), ktorej autormi sú Ondrej Maksi a Jana Potiron počas Medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc 2017. Bratislava, 7. október 2017.

Tohtoročná Biela noc Bratislavou nekončí

Diváci pri Dunaji obdivovali vysvietený Starý most, skúšali interaktívnu Vlnku medzi dvoma brehmi, vodnú projekciu v River Parku a navštívili novú lokalitu Zuckermandel s dielom Perspektíva v podhradí.„Sme veľmi radi, že sme mohli podporiť toto jedinečné podujatie, ktoré spája prostredníctvom umenia naše hlavné mesto so svetovými metropolami. Vytvorený dialóg medzi architektúrou a jednotlivými dielami zatraktívnil dunajské nábrežie a vrátil tak život k Dunaju,“ vyhlásil výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán.Tohtoročná Biela noc Bratislavou nekončí. Po 8. ročníku festivalu v Košiciach s účasťou 70 tisíc divákov a 3. ročníku v hlavnom meste sa vybrané umelecké diela súčasných slovenských umelcov predstavia v regióne od 20. októbra do 15. novembra v Senci, Stupave a Budmericiach.