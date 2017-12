Foto: Kanada viedla nad USA 3:1, ale zápas pod holým nebom na MS v hokeji do 20 rokov napokon prehrala

Nový divácky rekord

Dva americké góly za 34 sekúnd

MS v hokeji do 20 rokov



Buffalo





A-skupina

Tabuľka A-skupiny:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BUFFALO 30. decembra (WebNoviny.sk) - Kanadskí reprezentanti do 20 rokov podľahli pod holým nebom domácim rovesníkom z USA 3:4 po samostatných nájazdoch v piatkovom severoamerickom derby v rámci majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie, ktoré sa konajú v Buffale.Zápas na štadióne s otvorenou strechou sa na juniorskom svetovom šampionáte uskutočnil vôbec prvý raz v histórii.Dosiaľ jediný podobný duel pod hlavičkou IIHF odohrali počas seniorských MS v toku 2010 v Nemecku, vtedy však bola k dispozícii zaťahovania strecha vo Veltins Arene v Gelsenkirchene. V piatok sa zároveň zrodil nový divácky rekord MSJ, štadión New Era navštívilo 44592 priaznivcov.Do stretnutia vstúpili lepšie hráči "javorových listov", ktorí využili dve presilovky - skóre duelu otvoril Cale Makar, náskok Kanaďanov ešte v prvom dejstve zdvojnásobil Dillon Dubé. V druhej tretine zúžitkovali početnú výhodu aj Američania, keď znížil Kieffer Bellows. Domáci sa tešili iba 72 sekúnd. Na rozdiel dvoch gólov upravil Robert Thomas.Američania sa však nevzdali a v tretej tretine, za hustého sneženia dokonale zaskočili súpera. Najprv opäť v presilovej hre skorigoval Scott Perunovich a o 34 sekúnd vyrovnal Brady Tkachuk.Predĺženie gól neprinieslo a stretnutie severoamerických rivalov rozhodli až samostatné nájazdy, v ktorých neuspel ani jeden hráč Kanady, hokejisti USA sa presadili dvakrát. Rozhodujúci pokus premenil Bellows.Kanada je i napriek nezdaru lídrom skupiny, dosiaľ bodovala vo všetkých stretnutiach - dvakrát zvíťazila a teraz neuspela po nájazdoch. Spojeným štátom americkým patrí s piatimi bodmi druhá priečka, pretože v ostatnom zápaseKanada - USA 3:4 po sam. nájazdoch (2:0, 1:1, 0:2 - 0:0, 0:1)5. Makar (R. Thomas), 16. Dubé (Steel), 38. R. Thomas (Bean) - 37. Bellows (Mittelstadt, Oettinger), 47. Perunovich (Mittelstadt), 47. B. Tkachuk (Mittelstadt),BellowsMS v hokeji do 20 rokov: Kanada – USA (Winter Classic)1. Kanada 3 2 0 1 0 13:6 72. USA 3 1 1 0 1 15:6 53. Fínsko 2 1 0 0 1 6:5 35. Dánsko 2 0 0 0 2 1:13 0