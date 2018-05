FOTO: Klamar: Porotcovanie ma baví viac, ako pozerať na vlastné fotky

Snímka z vernisáže výstavy fotografií Joe Klamar (na snímke) - Výber z tvorby 29. mája 2018 v Bratislave. Výstavu v galérii Nadácie Slovak press photo potrvá do 20. 6. 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Snímka z vernisáže výstavy fotografií Joe Klamar - Výber z tvorby 29. mája 2018 v Bratislave. Výstavu v galérii Nadácie Slovak press photo potrvá do 20. 6. 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Snímka z vernisáže výstavy fotografií Joe Klamar - Výber z tvorby 29. mája 2018 v Bratislave. Výstavu v galérii Nadácie Slovak press photo potrvá do 20. 6. 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Výstavu fotografií slovensko-kanadského novinárskeho fotografa Joea Klamara otvorili v utorok (29. 5.) v Galérii Nadácie Slovak Press Photo v Zichyho paláci v Bratislave. Ponúka prierez vyše desaťročnej profesionálnej tvorby jedného z najkreatívnejších autorov súčasnej agentúrnej fotografie. Práce zachytávajú spoločenské dianie vo svete i na Slovensku, udalosti z oblasti kultúry, života svetových celebrít a ďalších prominentných osobností, rôzne športové podujatia, vrátane olympijských hier, či prírodné scenérie.Joe Klamar je v aktuálnom 7. ročníku súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo predsedom jej poroty. Fotoreportér pôsobiaci v Agence France Press (AFP) vo Viedni priznáva, že ho porotcovanie v súťažiach baví.povedal pre TASR.poznamenal v rozhovore dokumentárny fotograf, ktorý v roku 1987 emigroval do Kanady, kde prešiel rôznymi zamestnaniami a neskôr začal študovať fotografiu a výtvarné umenie.Zvlášť mladých autorov vyzýva, aby prispeli do súťaže a poslali čo najviac prác.tvrdí Klamar a účasť v súťaži neodporúča svojim kolegom len kvôli možnosti vyhrať ju:Na práve otvorenej výstave v Bratislave Joe Klamar podľa vlastných slov predstavuje "mišmaš" svojej fotografickej tvorby.vysvetľuje.Priznáva, že práve pre množstvo nafoteného materiálu a rôzne zachytené oblasti, témy a osobnosti má problém vyberať na výstavy tie najzaujímavejšie zábery. Klamar dáva prednosť grafickým,fotografiám.priblížil aktuálnu výstavu, ktorú tvorí štyridsiatka agentúrnych fotografií.A čo najradšej fotí predseda poroty Slovak Press Photo 2018, je to politika, šport alebo kultúra?uzavrel.Výstava potrvá do 20. júna.