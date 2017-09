FOTO: KONEČNE: Hokejisti Slovana zvíťazili po dlhom čase za tri body

Na snímke gólová radosť hráčov Slovana, v popredí Ivan Švarný, vpravo Nick Ebert v zápase hokejovej KHL HC Slovan Bratislava - Viťaz Podoľsk v stredu 27. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Slovan Bratislava - Viťaz Podoľsk 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Góly: 19. Švarný (Buchtele), 29. Hrnka (Smoleňák, Buchtele), 37. Hrnka (Barker, Ebert), 54. Řepík (Kašpar) - 16. Nikulin (Afinogenov), 24. Makejev (Mozík), 31. Afinogenov (Makejev). Rozhodovali: Naumov, Sergejev - Otmachov, Lazarev, vylúčení: 6:4 na 2 min, navyše Després 10 min za nešportové správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 5758 divákov.



Slovan Bratislava: Štěpánek - Meszároš, Després, Ebert, Barker, Voráček, Švarný, Kozák - Řepík, Genoway, Kašpar - Buchtele, Hrnka, Smoleňák – Šťastný, Mikúš, Skalický - Hecl, Sádecký, Hlinka

Podoľsk: Saprykin - Mozík, Golovkov, Semjonov, Burström, Voronkov, Katičev, Romanov - Afinogenov, Nikulin, Makejev - Švec-Rogovoj, Horák, Kopejkin – Kulagin, Petrakov, Vyglazov - Pankov, Jacenko, Vorošilo - Gorochov

Bratislava 27. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v stredajšom prvom stretnutí šesťzápasovej domácej série KHL nad Viťazom Podoľsk tesne 4:3, keď trikrát odvrátili nepriaznivý stav. Zverenci trénera Miloša Říhu tak vrátili ruskému tímu prehru zo soboty na jeho klzisku 0:4. Zároveň ukončili trojzápasovú sériu bez bodu, no stále figurujú na predposlednej priečke Západnej konferencie s 15 bodmi.Na stredajší zápas prišlo 5758 divákov, čo je historicky najnižšia domáca návšteva "belasých" v KHL.Slovan pokračuje v domácej sérii najbližšie v nedeľu o 17.30 h proti Spartaku Moskva.Od úvodu sa hral otvorený hokej. Na domácej strane dvakrát nebezpečne vystrelil Kašpar, po ňom aj Šťastný, ale Saprykin si poradil. Na druhej strane bol aktívny druhý útok, najmä Švec-Rogovoj, ktorý mal dve dobré príležitosti, ale v oboch prípadoch bol na svojom mieste Štepánek. V 16. minúte už kapituloval, no vina bola na strane obrancov. Po chybe pri rozohrávke vo vlastnom pásme sa puku zmocnil Nikulin, narazil si ho s Afinogenovom a otvoril skóre - 0:1. O minútu neskôr vypadol Štěpánkovi puk a Švarný ho z čiary vyhodil. Rozhodcovia si ešte overili situáciu na videu, druhý gól Podoľska z toho však nebol. Slovan vyrovnal v 19. minúte, Buchtele prihral na modrú Švarnému, ten sa kľučkou zbavil hráča, potiahol si puk a z ľavého kruhu švihom prekonal Saprykina - 1:1.Aj druhá tretina sa niesla vo vysokom tempe a diváci videli veľa akcií i gólov na oboch stranách. Viťaz išiel opäť do vedenia v 24. minúte. Mozík vyhodil puk z obranného pásma, Makejev si ho dokorčuľoval, obišiel protihráčov a prestrelil Štěpánka - 1:2. Vyrovnanie prišlo o päť minút neskôr po peknej akcii, keď Buchtele prihral puk za bránku Smoleňákovi, ten ho vrátil späť do ohňa a Hrnka nedal Saprykinovi šancu 2:2. Krátko na to však išiel na trestnú Kozák a Viťaz vôbec prvú presilovku v zápase zužitkoval. Na 3:2 pre hostí zvýšil Afinogenov. Svoju prvú presilovku využili aj domáci hráči, keď v 37. minúte vystrelil Barker a Hrnka tečoval puk do siete - 3:3.V úvode tretej tretiny mohol rozhodnúť Švec-Rogovoj, ktorý sa rútil sám na Štěpánka, ale svoj nájazd nedotiahol do zdarného konca. V 48. minúte sa situácia zopakoval po chybe Voráčka, ale ani Kulagin v si v nájazde s domácim brankárom neporadil. Slovan dostal obrovskú šancu na rozhodnutie, keď si zahral minútu a deväť sekúnd dlhú presilovku o dvoch hráčov. A v 54. minúte ju aj dokázal využiť. Kašpar poslal medzi kruhy žabku na Řepíka a ten sa z prvej nemýlili - 4:3. Slovan si už v závere nenechal vziať víťazstvo a ukončil trojzápasovú sériu bez bodu.1. SKA Petrohrad 16 13 3 0 0 73:21 452. Dinamo Moskva 16 9 2 0 5 42:33 313. Jokerit 11 7 2 1 1 36:18 264. Lokomotiv Jaroslavľ 15 7 1 3 4 35:39 265. CSKA Moskva 13 6 4 0 3 37:23 266. HC Soči 14 7 1 1 5 40:37 247. Nižnij Novgorod 14 6 2 2 4 30:24 248. Čerepovec 15 6 1 3 5 29:37 23_____________________________________9. Viťaz Podoľsk 16 5 1 2 8 43:48 1910. Spartak Moskva 14 4 3 0 7 42:40 1811. Dinamo Minsk 16 5 0 2 9 26:37 1713. Dinamo Riga 16 1 1 0 14 23:55 5