FOTO: Košičania zdolali Nové Zámky, Martin prehral v Banskej Bystrici

HC Košice - HC Nové Zámky 4:3 pp (2:2, 0:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 17. Klíma (Šedivý), 18. Šoltés (Milý), 53. Šoltés (Nagy), 62. Šmach (Šedivý, Boltun) - 14. Lavrovs (Pitule, Rehák), 20. Brabenec (Bahenský, Čaládi), 41. Kytnár (Saarinen, Tibenský). Rozhodovali: Snášel - Bednár, Gavalier, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3018 divákov.



Zostavy:

HC Košice: Habal - Deyl, Dudáš, Šmach, Šedivý, Matejka, Koch - Bicek, Suja, Nagy - Šoltés, Boltun, Milý - Hričina, Varga, Vrábeľ - M. Novotný, Klíma, Bartoš



HC Nové Zámky: Chovan - Sandgrén, Čížek, M. Drtina, Cardwell, Mäkinen, M. Chovan, Maier - Čaládi, Brabenec, Bahenský - Saarinen, Hudec, Tibenský - Fábry, Kytnár, Paulovič - D. Rehák, Pitule, Lavrovs

HC'05 iClinic Banská Bystrica – MHC Martin 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)

Góly: 13. M. Lunter (Bortňák, Kafka), 14. Truchno (Hickmott, Buc), 25. Lamper (Matoušek, Cebák), 35. Kafka (M. Lunter, Bortňák) – 33. R. Mráz, 46. R. Varga (Galamboš, Markovič). Rozhodovali: Štefik – M. Kollár, Rojík, vylúčení: 5:6, navyše: Ťavoda (Banská Bystrica) 10 minút za údery, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2164 divákov



Zostavy:

Banská Bystrica: Košarišťan – Cebák, I. Ďatelinka, Wishart, Maione, Mihálik, Matuškin, Luža, Ťavoda – Lamper, Češík, Matoušek – Buc, Truchno, Hickmott – Kafka, Bortňák, M. Lunter – Tománek, Sarault, Belluš



Martin: Dzubina - Pulli, M. Dvořák, Rusina, Brňák, Salija, M. Leško, Pacalaj, M. Fabian - B. Rapáč, Heizer, Koyš - Markovič, Galamboš, R. Varga – Korostin, Pokrivčák, R. Dlouhý - R. Mráz, Surovka, D. Rzavský

MsHK DOXXbet Žilina – HKM Zvolen 1:3

MsHK DOXXbet Žilina – HKM Zvolen 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Góly: 39. Drábek (J. Jurík, Novotný) – 39. L. Jurík (Valenta, Hraško), 43. Puliš (L. Novák, P. Zuzin), 60. Puliš (P. Zuzin). Rozhodovali: Lokšík, Stano – M. Orolin, Tvrdoň, vylúčení: 6:6, navyše: Konečný 10 minút za napadnutie hlavy a krku, Švihálek 10 minút za nešportové správanie – Dubeň 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2114 divákov



Zostavy:

Žilina: Tomek – Den. Rehák, P. Mikuš, D. Brejčák, Juraško, Drábek, Macejko, Gutwald, Mendrej – Handlovský, Hovorka, Švihálek – J. Jurík, Húževka, Novotný – Konečný, Holovič, Stupka – Matis, E. Švec, Váňa



Zvolen: M. Šimko – M. Novák, D. Krejčí, Hraško, Valenta, Habšuda, Plekanov, Hataš, Dubeň – L. Novák, Puliš, P. Zuzin – Šišovský, L. Jurík, Majdan – M. Ďaloga, Jakubík, Žilka – Misenev, Iždinský, Tatár

HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:3

HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Góly: 6. Murček (Bondra, Dinda), 14. Troliga (Kroták, Paločko), 29. Fabian (Vašaš, Štrauch), 32. Kroták (Paločko, Troliga), 53. Lapšanský (Štrauch) - 3. Uhrík (Makovský), 10. Uram (Nádašdi), 49. Kadlubiak. Rozhodovali: Lauff – Bogdaň, Riš, vylúčení: 4:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1395 divákov



Zostavy:

Poprad: Šúrek – Guliajev, Fabian, Suchý, Dinda, Ježek, Postnikov, Bagin, Krempaský – Lapšanský, Zagrapan, Henderson – Kroták, Troliga, Paločko – Bondra, Murček, Vašaš – Václav, Lichanec, Štrauch



Liptovský Mikuláš: Nagy (32. Križan) – Burzala, Šiška, Nádašdi, Mezovský, Kadlubiak, Moravčík, Makovský – Ru. Huna, Cibák, J. Sukeľ – Kriška, M. Sukeľ, Uram – Števuliak, Stümpel, Ri. Huna – Šimíček, Kabáč, Uhrík

Košice 22. decembra (TASR) - Pre trénera Novozámčanov Štefana Mikeša bol zápas v Košiciach prvým na novom pôsobisku, debut za košické A-mužstvo absolvoval junior Martin Novotný. V prvej polovici úvodnej časti mali viac z hry Košičania, ale napriek streleckej prevahe sa vedenia neujali. Naopak, v 14. minúte inkasovali po nedôraze pred vlastnou bránkou, ktorý potrestal Pitule - 0:1. Na vyrovnanie však diváci dlho nečakali. Klíma obišiel bránku hostí a po otočke prekvapil Chovana, ktorý opäť nastúpil v bránke nováčika Tipsport ligy. O 41 sekúnd sa skóre menilo opäť. V nájazde dvoch proti jednému efektívne zakončil Šoltés a domáci viedli. Ale ani stav 2:1 dlho nevydržal. Presne minútu pred koncom prvej tretiny vyrovnal nedôrazne bránený Brabenec - 2:2.V 25. minúte sa už zdalo, že hostia pôjdu do vedenia. Hlavný rozhodca Snášel však po porade s videorozhodcom gól Čaládiho neuznal pre hru vysokou hokejkou. Krátko na to sa hostia dostali do ďalších sľubných príležitostí, ale brankár Habal podržal Košičanov. Tí mali v 33. minúte možnosť presilovej hry, ale hostia sa ubránili.Hostia sa tretieho gólu dočkali po 47. sekundách tretej tretiny. Saarinen nabil Kytnárovi, ktorého strela z väčšej vzdialenosti prekvapila Habala - 2:3. Zaskočení diváci dali svoju nespokojnosť najavo piskotom. Snahy domácich o vyrovnanie narážali na pozornú obranu hostí. V polovici tretej časti sa v sľubnej príležitosti ocitol košický mladík Novotný, ale Chovanovu bránku tesne minul. V 51. minúte dostali hostia už druhý menší trest pre veľa hráčov na ľadovej ploche. Tesne po skončení trestu dorazil Nagyovu strelu Šoltés - 3:3. Nerozhodný stav vydržal aj po 60. minútach a tak videli diváci v Steel aréne, vôbec prvýkrát v sezóne, predĺženie. V ňom rozhodol obranca Ondřej Šmach, ktorý úspešne zakončil prečíslenie dvoch proti jednému.Banská Bystrica 22. decembra (TASR) - Bystričania nastúpili na zápas bez kapitána Tomáša Surového, ktorý odišiel na mesačné hosťovanie do bratislavského Slovana výmenou za Tomáša Ziga. Ten sa však predstaví v extralige za materský klub až po Vianociach. Prvá tretina bola v réžii domácich. Hostia si nevypracovali žiadnu šancu o čom svedčal aj pomer striel 21:5. Skóre otvoril po peknej prihrávke Bortňáka z ľavej strany na pravej voľný Lunter švihom – 1:0. Aktivita na bystrickej strane neutíchala a do prestávky pridal druhý gól Truchno, ktorý sa natlačil spoza bránky pred ňu a presadil sa – 2:0.V strednom dejstve mohol v presilovke znížiť Varga, ale zoči – voči Košarišťanovi neuspel. Na opačnej strane už v hre piatich proti piatim sa po koncovke Lampera dostal puk od korčule obrancu z Turca príliš vysoko a prepadol za Dzubinu – 3:0. Šance mali následne domáci Sarault a hosťujúci Salija, no skóre sa menilo až po chybnej rozohrávke hokejistov spod Urpína, čo využil na pravej strane rýchly R. Mráz – 3:1. O necelé dve minúty drámu nepripustil Kafka. Po neúspešných dorážkach Luntera totiž poslal puk pred odkrytou bránkou s prehľadom do nej – 4:1. Druhý gól Martina mal v presilovke na hokejke Brňák, no spoza kruhu mieril do žŕdky.Na začiatku tretej tretiny nevyužili Bystričania početnú výhodu v trvaní tri a pol minúty. Súper sa následne skonsolidoval a udrel. Po strele Galamboša spoza kruhu tečoval puk pri ľavej žrdi R. Varga – 4:2. Domáci nechceli pripustiť drámu a vytvorili si šance na piaty gól, no Dzubina nekapituloval, dobré možnosti mali Lunter a Češík. V závere hostia odvolali brankára, ale už nedokázali odvrátiť prehru.Žilina 22. decembra (TASR) - Úvodné buly duelu, na ktorý nastúpili Žilinčania v špeciálnych dúhových dresoch, vhodil dvojnásobný majster sveta v cyklistike Peter Sagan. Na oplátku dostal aj so svojim bratom Jurajom a spolujazdcom Michaelom Kolářom od predstaviteľov klubu dres so svojím menom a všetci traja si vyskúšali aj po samostatnom nájazde na brankára.Zápas sa začal miernym tlakom Žiliny, ku ktorému jej pomohla aj presilovka, ale vlci to nedokázali využiť. Rovnakú výhodu mali neskôr aj hostia, ale rovnako na Tomeka nevyzreli. Hra sa potom vyrovnala, diváci videli rýchly hokej, ale s malým počtom šancí. Záver tretiny dohrávali Žilinčania v početnej výhode, ale skóre ostalo bezgólové.V druhej tretine sa oba tímy snažili otvoriť skóre, ale to ostávalo bez zmeny aj po šanci Stupku v 21. min. a delovke Ďalogu od modrej čiary v 31. min. Na ľade pribúdalo nervozity, hráči dohrávali súboje a nič si nedarovali. Domáci legionár Švihálek šiel v 35. min. v dobrej pozícii na Šimka, ale ten jeho príležitosť zneškodnil. Góly prišli až v 39. min., keď najskôr domáci Drábek prekonal nenápadnou strelou od modrej Šimka, no o 35 sekúnd využili hostia vylúčenie autora úvodného gólu zápasu a po teči Lukáša Juríka bolo vyrovnané.Vlci začali záverečnú dvadsaťminútovku kratšou presilovkou a na jej konci Šimko zachránil dve tutovky z hokejok domácich. O chvíľu zahrmelo na opačnej strane, vlci zle rozohrali, k puku sa dostal Puliš a z bezprostrednej blízkosti prekonal Tomeka. Na domáce hokejky sa vkradla nervozita, naopak hostia držali domácich čo najďalej od Šimka a snažili sa udržiavať pre nich priaznivý výsledok. Nervozitu na oboch stranách vyventilovali v 55. min. Švihálek s Dubeň, ktorí po pästnej výmene názorov šli predčasne pod sprchy. Vlci túžili vyrovnať, tlačili sa do zakončenia, ale Šimko odolával. Žilinčania to ešte v záverečnej minúte skúsili s hrou bez brankára, ale ich chybu potrestal 25 sekúnd pred koncom gólom do prázdnej brány Puliš a rozhodol tak o troch bodoch pre Zvolen.Poprad 22. decembra (TASR) - Po vlažnom úvode udreli ako prví hostia. Uhríkova ľahká strela prešla Šúrekovi popod vyrážačku a Mikulášania v Poprade viedli 1:0. Vzápätí mohol po priťuknutí od Troligu vyrovnať Kroták, Nagy vytiahol parádny zákrok. Poprad predsalen vyrovnal v 6. minúte, Murčekovu dorážku ešte rozhodca Lauff konzultoval s videorozhodcom. Hostia viedli aj po druhýkrát. Nádašdi našiel na modrej zabudnutého Urama, ktorý dostal puk s prispením šťastia za popradského brankára. Domáci pokračovali v ofenzíve. Kroták zamotal hlavu obrancom hostí a pre Troligu už nebol problém skórovať do odkrytej časti bránky - 2:2.Parádny hokej servírovali obe mužstvá aj po prvej prestávke. Po prvý raz v zápase šli domáci do vedenia v 29. minúte. Vašaš zachytil rozohrávku Mikuláša, prihral zo striedačky rozbehnutému Fabianovi a ten strelou nachytal Nagya - 3:2. O tri munúty už Poprad vyhrával o dva góly. Kroták vymiešal brankára hostí a definitívne vyhnal Nagya z bránky. Krátko po striedaní mohol inkasovať aj Križan, Ježek ale v oslabení zahodil nemožné. Domácej obrane podkuroval najmä prvý útok hostí. Jakub Sukeľ nevyužil samostatný únik a po ňom ostrými nenabil ani Cibák. Tesne pred odchodom do šatní neuspel s dorážkou ani Uram.Náskok "kamzíkov" stiahli hokejisti Liptovského Mikuláša v 49. minúte. Vyhodenie Guljajeva zachytil na modrej Juraj Kadlubiak a poslal puk do brány - 4:3. Pokoj na domáce hokejky o necelé štyri minúty priniesol Lapšanský, keď sa po jeho zásahu ešte telefonovalo pre sporný teč Lichanca nohou. Záver zápasu natiahli oddychové časy na oboch stranách. Dve minúty pred koncom stiahli hostia z hry Križana, ale power-play už ďalšie góly nepriniesla.