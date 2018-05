FOTO: Láva z havajskej sopky vteká do oceánu a vytvára jedovaté oblaky

ym stúpa a láva z krátera sopky Kilauea steká do oceánu pri meste Pahoa v okrese Leilani Estates na Havaji 20. mája 2018. Na Havaji, najväčšom ostrove havajského súostrovia, sa neďaleko geotermálnej elektrárne objavil v sobotu ďalší sopečný otvor, z ktorého vytryskol menší prúd lávy. Počet činných kráterov chrliacich roztavenú horninu tak stúpol na 20. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pahoa 21. mája (TASR) - Láva z vybuchujúcej havajskej sopky Kilauea začala stekať do Tichého oceánu a pri jej styku so slanou vodou sa vytvárajú biele oblaky nebezpečného toxického plynu. K oblohe nad americkým Havajom stúpajú nielen nebezpečné výpary, ale aj drobné úlomky skla. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.Úrady na Havaji už v nedeľu varovali verejnosť, aby sa držala ďalej od spomínaného mraku, ktorý vzniká pri chemickej reakcii zapríčinenej kontaktom lávy s morskou vodou.Vulkán, ktorý začal vybuchovať pred dvoma týždňami, sa nachádza na ostrove Havaj (nazývanom tiež Veľký ostrov) a ten je najväčší z ôsmich hlavných Havajských ostrovov.Na svahoch sopky Kilauea sa v zemi vytvorili pukliny, ktoré vznikli aj v obývaných lokalitách a z ktorých stále vyteká láva. Vytvára rieky, ktoré pretínajú lesy a farmy, a razia si cestu až k pobrežiu.Rýchlosť, s akou oxid siričitý vytryskáva z puklín v zemi, sa strojnásobila. To viedlo úrady na Havaji k tomu, že zopakovali varovanie pred zlou kvalitou vzduchu. Na vrchole sopky navyše nastali dva výbuchy, pri ktorých sa uvoľnili mračná popola a vietor väčšinu z neho odniesol smerom na juhozápad.Miestny pestovateľ orchideí Joseph Kekedi, ktorý žije a pracuje približne päť kilometrov od miesta, kde láva steká do mora, uviedol, že prúd žeravej magmy aktuálne nesmeruje k jeho pozemkom v pobrežnej obci Kapoho. V jednej chvíli sa však od nich nachádzal len asi 1,5 kilometra.Dodal, že obyvatelia nemajú veľmi na výber - môžu sa akurát dobre informovať o situácii a byť pripravení včas uniknúť.povedal Kekedi.Vedci vysvetlili, že oblaky výparov na miestach, kde láva vteká do oceánu, obsahujú takisto kyselinu chlorovodíkovú (soľnú) a jemné čiastočky skla, ktoré môžu podráždiť pokožku a oči a spôsobiť problémy s dýchaním.