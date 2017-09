FOTO: LIGA MAJSTROV: PSG skolil Bayern, Barca sa trápila v Lisabone

Hráč PSG Edinson Cavani (vpravo) oslavuje svoj gól v zápase D-skupiny Ligy majstrov Paríž SG - Bayern Mníchov v Paríži 27. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre - 2. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov:



A-skupina



FC Bazilej – Benfica Lisabon 5:0 (2:0)

Góly: 2. Lang, 20. a 69. Oberlin, 59. van Wolfswinkel (z 11 m), 76. Riveros, ČK: 63. Almeida (Benfica). Rozhodoval: Thomson (Škót.)



CSKA Moskva - Manchester United 1:4 (0:3)

Góly: 90. Kučajev - 4. a 27. Lukaku, 19. Martial (z 11 m), 57. Mchitarjan. Rozhodoval: Eriksson (Švéd.)



Tabuľka:



1. Manchester United 2 2 0 0 7:1 6

2. FC Bazilej 2 1 0 1 5:3 3

3. CSKA Moskva 2 1 0 1 3:5 3

4. Benfica Lisabon 2 0 0 2 1:7 0



B-skupina



Paríž St. Germain - Bayern Mníchov 3:0 (2:0)

Góly: 2. Alves, 31. Cavani, 63. Neymar. Rozhodoval: Mateu Lahoz (Šp.)



Anderlecht Brusel - Celtic Glasgow 0:3 (0:1)

Góly: 38. Griffiths, 50. Kara (vl.), 90.+2 Sinclair. Rozhodoval: Gil Manzano (Šp.)



Tabuľka:



1. Paríž SG 2 2 0 0 8:0 6

2. Bayern Mníchov 2 1 0 1 3:3 3

3. Celtic Glasgow 2 1 0 1 3:5 3

4. Anderlecht Brusel 2 0 0 2 0:6 0



C-skupina



Karabach Agdam - AS Rím 1:2 (1:2)

Góly: 28. Henrique - 7. Manolas, 15. Džeko. Rozhodoval: Dias (Port.)



Atletico Madrid - Chelsea Londýn 1:2 (1:0)

Góly: 40. Griezmann (z 11 m) - 60. Morata, 90.+4 Batshuayi. Rozhodoval: Cakir (Tur.)



Tabuľka:



1. Chelsea Londýn 2 2 0 0 8:1 6

2. AS Rím 2 1 1 0 2:1 4

3. Atletico Madrid 2 0 1 1 1:2 1

4. Karabach Agdam 2 0 0 2 1:8 0



D-skupina



Sporting Lisabon – FC Barcelona 0:1 (0:0)

Gól: 49. Coates (vl.). Rozhodoval: Hategan (Rum.)



Juventus Turín - Olympiakos Pireus 2:0 (0:0)

Góly: 69. Higuain, 80. Mandžukič. Rozhodoval: Stieler (Nem.)



Tabuľka:



1. FC Barcelona 2 2 0 0 4:0 6

2. Sporting Lisabon 2 1 0 1 3:3 3

3. Juventus Turín 2 1 0 1 2:3 3

4. Olympiakos Pireus 2 0 0 2 2:5 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v stredajšom šlágri 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/18 nad Bayernom Mníchov presvedčivo 3:0. Francúzsky vicemajster je so šiestimi bodmi lídrom B-skupiny, za ním figuruje duo trojbodových tímov Bayern a Celtic Glasgow. V druhom súboji tohto zoskupenia škótsky šampión triumfoval na pôde Anderlechtu Brusel 3:0.V základnej zostave PSG sa po drobnej zdravotnej indispozícii objavil aj brazílsky útočník Neymar. Najdrahší hráč sveta pauzoval vo víkendovom ligovom zápase s Montpellierom (0:0) a jeho absencia bola pre tím citeľná. V súboji s Bayernom predviedol svoje umenie už v 2. minúte, keď na ľavom krídle naviazal na seba brániacich hráčov, postupoval s loptou až k šestnástke a periférnou prihrávkou našiel úplne voľného Daniho Alvesa, ktorý prudkou "ranou" pomedzi nohy Ulreicha otvoril skóre - 1:0. Po inkasovanom góle sa Bayern zdvihol, mal niekoľko sľubných šancí, po jednej z nich Areola v 19. minúte s námahou vyškriabal pokus Javiho Martineza na roh. V 22. minúte Neymar pokazil nádejný brejk, keď si v predfinálnej fáze hodil dlhú loptu, Cavaniho krížny pokus zasa mieril vedľa pravej žrde. Uruguajský kanonier si však vynahradil sklamanie v 31. minúte, keď po dobrej práci Mbappého prepálil Ulreichove rukavice - 2:0. V 50. minúte predviedol Silva nesmierne dôležitý zákrok, keď pozične zastúpil prekonaného Areolu na bránkovej čiare. Bayern dominoval v kopaní rohov i medzihre, ale mal aj veľké defenzívne diery, ktoré boli vodou na mlyn drvivej parížskej ofenzívy. Neymar sa dvakrát zastreľoval, ale v 63. minúte po akcii Alvesa s Mbappém poslal zblízka loptu do siete - 3:0. Parížania vďaka efektívnemu vystúpeniu zdolali jedného zo spolufavoritov súťaže rozdielom triedy.V C-skupine Atletico Madrid na svojom novom štadióne podľahlo Chelsea Londýn 1:2. Anglický šampión mal v prvom polčase mierne navrch, ale v jeho závere inkasoval z jedenástky, ktorú premenil Antoine Griezmann za faul Davida Luiza. Po hodine hry vyrovnal Alvaro Morata a v nadstavenom čase šokoval madridské publikum Michy Batshuayi. AS Rím zvíťazil v Baku nad Karabachom Agdam 2:1. "Vlci" viedli už po štvrťhodine rozdielom dvoch gólov, keď sa presadili Konstantinos Manolas a Edin Džeko. Domácim sa ešte do prestávky podarilo znížiť zásluhou Pedra Henriqueho. Po zmene strán si favorizovaní hostia postrážili jednogólový náskok, hoci v 90. minúte sa takmer podarilo vyrovnať Dinovi Ndlovuovi, ktorého strela tesne minula bránu. AS Rím má po dvoch zápasoch v C-skupine na konte štyri body, vedúca Chelsea plných šesť, Karabach nulu a vysoko pasívne skóre 1:8, keď pred dvoma týždňami utrpel debakel 0:6 na pôde Chelsea.FC Barcelona si poradila so Sportingom Lisabon, v portugalskej metropole zvíťazil katalánsky gigant 1:0 vďaka vlastnému gólu uruguajského obrancu Sebastiana Coatesa. So šiestimi bodmi tróni Barca na čele D-skupiny. Juventus sa v druhom zápase "déčka" doma dlho trápil s Olympiakosom Pireus, vyhral 2:0 po druhopolčasových góloch Gonzala Higuaina a Maria Mandžukiča.Manchester United "vyučoval" v Moskve, nad CSKA zvíťazil 4:1 a so ziskom šiestich bodov je na čele A-skupiny. Dvakrát sa do streleckej listiny zapísal Romelu Lukaku, raz Anthony Martial a Henrich Mchitarjan, domáci v 90. minúte už iba zmiernili prehru. Nedarí sa Benfice, ktorá po prehre s CSKA Moskva neuspela ani na pôde Bazileja, kde utrpela debakel 0:5.