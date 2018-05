FOTO: Lisabon víta finalistov súťaže Eurovision Song Contest

Britská speváčka SuRie spieva pieseň "Storm" počas kostýmovej skúšky na prvé semifinále Eurovision Song Contest v Lisabone 7. mája 2018. Prvé semifinále sa uskutoční v utorok 8. mája, druhé vo štvrtok 10. mája a veľké finále v sobotu 12. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Český spevák Mikolas Josef spieva pieseň "Lie To Me" počas kostýmovej skúšky na prvé semifinále Eurovision Song Contest v Lisabone 7. mája 2018. Prvé semifinále sa uskutoční v utorok 8. mája, druhé vo štvrtok 10. mája a veľké finále v sobotu 12. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bulharská skupina Equinox spieva pieseň "Bones" počas kostýmovej skúšky na prvé semifinále Eurovision Song Contest v Lisabone 7. mája 2018. Prvé semifinále sa uskutoční v utorok 8. mája, druhé vo štvrtok 10. mája a veľké finále v sobotu 12. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. mája (TASR) – Portugalská metropola Lisabon je miestom 63. ročníka piesňovej autorskej súťaže Eurovision Song Contest 2018. Prvýkrát sa finálová časť koná v Portugalsku, ktoré túto poctu získalo vďaka spevákovi Salvadorovi Sobralovi, ktorý vyhral finále pred rokom v ukrajinskom Kyjeve so skladbou Amar pelos dois.V lisabonskej Altice Arena, ktorá pojme 20.000 divákov a bola postavená k svetovej výstave Expo 1998, sa v utorok večer uskutoční prvé semifinále. Súťažiť bude 19 krajín, medzi nimi aj Česká republika, ktorú zastupuje pesničkár Josef Mikolas (1995) s vlastnou skladbou Lie To Me. V druhom semifinále vo štvrtok 10. mája bude súťažiť 18 krajín, medzi nimi aj slovenskí susedia Maďarsko, Poľsko a Ukrajina. Rozdelenie do dvoch semifinálových skupín prebehlo 29. januára tohto roku na radnici v Lisabone. Do finále postúpi z oboch semifinálových večerov po desať krajín.Veľké finále je na programe v sobotu 12. mája a zúčastní sa ho celkom 26 štátov, po desať z každého semifinále a šestica krajín, ktoré majú zabezpečený priamy postup do finále, sú nimi Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Veľká Británia, Taliansko a domáce Portugalsko.Slovensko, ktoré bude aj tento rok na súťaži chýbať, sa na Eurosongu zúčastnilo zatiaľ osemkrát, v rokoch 1993, 1994, 1996, 1998, 2009, 2010, 2011 a 2012. Prvou bola skupina Elán v roku 1993 so skladbou Amnestia na neveru, zatiaľ ostatným bol v roku 2012 Max Jason Mai (civilným meno Miro Šmajda) so skladbou Don't Close Your Eyes, do finále sa neprebojovali. Zatiaľ najúspešnejším slovenským zástupcom bol v roku 1996 Marcel Palonder s piesňou Kým nás máš, vo finále obsadil 18. miesto.