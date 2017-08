FOTO: Mladí Európania prezentujú v Spišskom Podhradí svoje krajiny

Na snímke dobrovoľník z Francúzska Romain Chateaux počas predstavenia na slackline na prvom ročníku festivalu Európa pod hradom - Europe Under the Castle pod Špišským hradom v Spišskom Podhradí 12. augusta 2017. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Spišské Podhradie 12. augusta (TASR) - V Spišskom Podhradí sa dnes zišli dobrovoľníci z viacerých európskych miest, aby ľuďom priblížili svoju kultúru, jedlo a zvyky.Prvý ročník kultúrneho festivalu Európa pod hradom - Europe Under the Castle, ktorý organizuje mesto Spišské Podhradie, sa koná s podporou zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, organizácie Človek v ohrození a viacerých veľvyslanectiev.uviedla mediálna koordinátorka organizácie Človek v ohrození/People in Need Slovakia Jana Fedáková.uviedla pre TASR Barbora Ilečková z Mestského kultúrneho strediska v Spišskom Podhradí.Ako ďalej povedala, o 17.30 h sa v kultúrnom programe predstaví Spevácka skupina Pirečko, po nej vystúpi český gitarista Martin Binder, talianska kapela Il Profeta, Tublatanka revival, Saxofón pod hviezdami a o 22.00 h to bude medzinárodná párty Dj Marcellika.V kine Slovan sa koná prezentácia dokumentov o európskej multikultúre, integrácii a ďalších témach pod názvom Docu forum.Umelci z rôznych krajín prezentujú svoje diela v umeleckom stane.priblížila dobrovoľníčka Anna Rabko z poľskej pobočky organizácie People in Need.Na podujatí v centre Spišského Podhradia nechýba trh s ručne vyrobenými vecami, hry pre deti či diskusie pre dospelých o rôznych aktuálnych témach, ako napríklad globalizácia, multikulturalizmus či rovnoprávnosť žien.