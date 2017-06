Foto: Na Veľký protikorupčný pochod v Žiline prišlo približne 1500 ľudí

Iniciatíva študentov

V petícii chcú 100-tisíc podpisov

ŽILINA 12. júna – Veľký protikorupčný pochod na Mariánskom námestí v Žiline prišlo podporiť približne 1500 ľudí.„Sme tu preto, aby sme sa pripojili k bratislavskej iniciatíve. Tak, ako pred týždňom v Bratislave a v Košiciach, tak dnes sa stretávame tu v Žiline a v Prešove. Ide nám v prvom rade o to, aby sme vyzbierali 100-tisíc podpisov pod protikorupčnú petíciu. Momentálne už máme vyzbieraných okolo 50-tisíc podpisov,“ povedala jedna z organizátoriek protestu, stredoškoláčka Michaela Knošková.Podobne ako predošlé protikorupčné protesty v Bratislave a Košiciach, aj ten v Žiline bol podľa organizátorov apolitický a nestranícky a iniciovali ho miestni stredoškoláci.„Je to naozaj iniciatíva iba čisto študentov, nie stredných škôl, preto ich ani nemenujeme. Viedla nás k tomu iniciatíva v Bratislave. Aj my, študenti zo Žiliny, chceme podporiť túto iniciatívu. Lebo naozaj si myslíme, že je potrebné bojovať proti korupcii,“ povedala ďalšia spoluorganizátorka, stredoškoláčka Adriana Repáňová.Protikorupčný protest v Žiline trval hodinu a pol. Z pódia sa davu ľudí prihovorili okrem študentov aj herec Juraj Kemka, bývalá zamestnankyňa ministerstva zahraničných vecí Zuzana Hlávková a matka zavraždeného Róberta Remiáša Anna Remiášová.Počas pochodov študenti zbierajú podpisy pod protikorupčnú petíciu, ktorou chcú po dosiahnutí 100-tisíc podpisov zaviazať Národnú radu SR, aby rokovala o prešetrení korupčných káuz, odvolaní ministra vnútra Roberta Kaliňáka či odchode špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.