FOTO: Najstarší futbalový klub na svete FC Sheffield má 160 rokov

Oficiálne logo FC Sheffield. Foto: Facebook - Sheffield FC - The Worlds First Football Club Foto: Facebook - Sheffield FC - The Worlds First Football Club

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sheffield/Bratislava 24. októbra (TASR) - Od založenia najstaršieho futbalového klubu na svete FC Sheffield uplynie v utorok 24. októbra 160 rokov.Rodiskom klubového futbalu je mesto Sheffield na severe Anglicka v Spojenom kráľovstve. Pred 160 rokmi v ňom William Prest a Nathaniel Creswick rozmýšľali o tom ako by sa aj počas zimy mohli hráči kriketu udržať v optimálnej fyzickej kondícii. Kriket sa totiž hrával len v lete. Obchodník s vínom Prest a právnik Creswick sa rozhodli pre loptovú hru futbal, ktorú spoznali počas študentského života na prestížnej londýnskej Harrow School.Priekopníci klubového futbalu Prest a Creswick nezaložili 24. októbra 1857 len prvý a dodnes aktívny futbalový klub na svete FC Sheffield, ale postupne zaviedli pravidlá, ktoré pretrvali do súčasnosti. Z futbalu tak spravili jeden z najpopulárnejších športov na svete. Vďaka nim sa na futbalových bránkach zaviedlo namiesto lana pevné brvno, začali sa kopať priame či rohové kopy. Zaviedli aj pravidlo vhadzovania lopty do hry spoza postrannej čiary.Historicky prvý futbalový zápas medzi dvoma klubmi podľa tzv. "sheffiedských pravidiel" sa odohral 26. decembra 1860 medzi FC Sheffield a jeho mestským rivalom FC Hallam, ktorý je druhým najstarším klubom na svete s dátumom vzniku 4. september 1860.Popularita klubového futbalu rýchlo prekročila hranice severoanglického Sheffieldu. Aj preto 26. októbra 1863 vznikla v Londýne Anglická futbalová asociácia. Ťažisko organizovania klubového futbalu sa prenieslo do anglickej metropoly a kluby sa profesionalizovali.FC Sheffield si dodnes zachoval svoj amatérsky status. Aj preto nepatrí medzi smotánku súčasných svetoznámych anglických klubov. Vo svojej vitríne má dve trofeje (1904, 2001) amatérskeho FA-Cupu. Hlavný tím hrá v Northern Premier League. Svoj stály domovský štadión Coach and Horses Stadium s kapacitou 2089 miest má iba od roku 2001. Prezidentom klubu je od roku 1999 Richard Tims a hlavným trénerom je Mark Shaw. Okrem seniorského má niekoľko juniorských tímov a jeden ženský.Napriek amatérskemu statusu je klub držiteľom prestížneho Záslužného kríža Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Toto ocenenie má len slávny španielsky klub Real Madrid. Čestnými členmi klubu sú napríklad bývalý prezident FIFA Sepp Blatter, známy futbalový tréner Sven Goran Eriksson či členovia hudobnej skupiny Def Leppard.Pri oslave 150. výročia vzniku klubu v roku 2007 sa na štadióne Bramall Lane, na ktorom hráva mladší profesionálny klub Sheffield United, odohral zápas medzi amatérmi FC Sheffieldu a talianskym veľkoklubom Inter Miláno. O slávnostný výkop pred kulisou 19.000 divákov, medzi ktorými nechýbali významné osobnosti futbalovej histórie, sa postaral legendárny brazílsky futbalista Pelé.FC Sheffield sa nikdy nestal súčasťou dnešného futbalového priemyslu. Svet peňazí nezanechal na klube žiadne stopy.povedal Tims v roku 2007 v rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC.