FOTO: NEBEZPEČNÁ KOZMETIKA: V make-upe zistili vlákna azbestu

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR opäť varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Foto: TASR - ÚVZ SR Foto: TASR - ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR opäť varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Foto: TASR - ÚVZ SR Foto: TASR - ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR opäť varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Foto: TASR - ÚVZ SR Foto: TASR - ÚVZ SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR opäť varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Ide o make-up, púder a zvlhčujúce emulzie. "upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas.Nebezpečný môže byť make-up Shadow and Highlight kit značky Claire's, ktorého krajina pôvodu nie je známa. Ide o práškový make-up ôsmich farieb v škatuľke, v ktorom boli zistené vlákna azbestu.ÚVZ varuje aj pred púdrom Claire's Compact powder od rovnomennej značky ako predchádzajúci make-up. Ide o púder v kruhovej škatuľke v priehľadnom vrecku vyrobený v Číne, kde sa taktiež našli vlákna azbestu. Rovnako ako make-up, tak aj púder je nebezpečným výrobkom, pretože predstavujú riziko vzniku rakoviny.Tretím produktom sú zvlhčujúce emulzie +B.O Emulsión hidratante v 250-, 500- a 1000 ml baleniach, ktoré pochádzajú zo Španielska. V tomto výrobku bol zistený prekročený povolený limit niektorých mikroorganizmov. Podľa ÚVZ síce nie je pravdepodobné, že by baktéria infikovala zdravé osoby, za istých okolností ale môže byť hrozbou pre ľudí so zdravotnými problémami.