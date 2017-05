Foto: Otvorili nový úsek rýchlostnej cesty R2, má takmer osem kilometrov

Termín nebol dodržaný

BANSKÁ BYSTRICA 16. mája (WebNoviny.sk) - Novovybudovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša v celkovej dĺžke 7,85 kilometra dnes po takmer troch rokoch výstavby sprístupnili. Úsek sa na východnom konci plynulo pripája k úseku rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň, ktorý je v prevádzke od roku 2015.Úsek stavalo španielsko-slovenské združenie stavebných spoločností Corsan-Corviam Construcción, S. A. a Chemkostav IS, s. r. o., Michalovce od leta 2014.Stavba za zmluvnú cenu 82,33 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (98,8 milióna eur vrátane dane) mala byť hotová v júli minulého roka. Pre rozšírený archeologický prieskum, opakované nálezy pyrotechniky na hlavnej trase a projektové úpravy bola lehota predĺžená na november 2016, ale ani tento termín nebol dodržaný.„Som veľmi rád, že novopostavené úseky pribúdajú aj na rýchlostnej ceste R2. Nová cesta nadväzuje na už hotový rýchlostný obchvat Detvy. Spolu to predstavuje 20 kilometrov rýchlej a bezpečnej jazdy. V závislosti od finančných možností chceme začať stavať úseky pri Mýtnej a pri Košiciach. Dôležité bude tiež rozhodnutie o trasovaní obchvatu Zvolena,“ povedal pri otvorení minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jána Ďurišina sprevádzkovanie tohto úseku prinesie benefity nielen pre motoristickú verejnosť v podobe zvýšenia cestovnej rýchlosti a bezpečnosti, ale tiež pre obyvateľov Zvolenskej Slatiny, Vígľaša a Pstruše vďaka vylúčeniu tranzitnej dopravy z týchto obcí.„Výrazne sa tým zníži environmentálne zaťaženie, prašnosť a hluk v týchto obciach,“ dodal Ďurišin.Upozornil tiež na hospodársky aspekt, lebo juh stredného Slovenska sa vďaka tejto ceste stane dostupnejší pre potenciálnych investorov. „Určite si vydýchneme hneď teraz, ako sa spustí tento úsek,“ ocenila otvorenie novej cesty starostka obce Zvolenská Slatina Mária Klimentová.Projekt bol financovaný v dvoch fázach v rámci dvoch programových období (Operačný program Doprava 2007 – 2013 a Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020).„Vďaka európskym prostriedkom sa darí výrazne skvalitňovať dopravu pre obyvateľov celého Slovenska. V období 2014-2020 zabezpečia investície z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške tri miliardy eur rozšírenie dopravných sietí na Slovensku. To zahŕňa viac ako sto kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj 126 kilometrov zrekonštruovaných železničných tratí,“ uviedol na otvorení vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.Viac k témam: Ministerstvo dopravy a výstavby SR