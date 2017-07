Foto: Po piatich rokoch dokončili problematický úsek cesty v Prešove

Vynútená výmena zhotoviteľa

Novým zhotoviteľom Doprastav

Dokončenie rýchlostnej cesty R4

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

PREŠOV 13. júla (WebNoviny.sk) – V Prešove slávnostne odovzdali do užívania úsek cesty I/68 Prešov odbočka Škultétyho – ZVL, ktorá má odkloniť tranzit cez tretie najväčšie mesto na Slovensku.Motoristom bude na základe požiadavky polície sprístupnený postupne počas najbližších dvoch dní. Doprava na novej ceste bude kompletne spustená od ranných hodín soboty 15. júla.Nová trasa odkloní dopravu mimo centrálnej časti krajského mesta, čím má zlepšiť plynulosť dopravy. Výrazne by sa mala zlepšiť doprava na Duklianskej či Rusínskej ulici, tiež na Ulici armádneho generála L. Svobodu, a tým aj v celom Prešove.Predpokladaná intenzita dopravy na tomto cestnom úseku je približne 13- až 15-tisíc vozidiel denne. Komunikácia povedie tranzitnú dopravu z Košíc smerom do Popradu až do uvedenia diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh do prevádzky. Stať by sa tak malo v roku 2021.Výstavba preložky cesty I/68 sa začala už v roku 2012. Skomplikovala ju vynútená výmena zhotoviteľa. Stavbu pôvodne realizovalo združenie firiem Hant BA DS, a. s. (Hant) a ANIK.Cestu malo postaviť pôvodne do júna a po predĺžení lehoty do októbra 2015, stavbu však nedokončili. Zo zmluvnej ceny 32 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty boli vtedy za necelé tri roky prestavané a finančne uhradené stavebné práce za 12 mil. eur, čo predstavovalo 38 percent.„Zákon o verejnom obstarávaní sa ukázal v niektorých momentoch ako nedostatočný. Bola vysúťažená firma, ktorá síce ponúkla najlepšiu cenu, ale stavbu nerealizovala a my sme museli počkať do ukončenia termínu, aby sme mohli od zmluvy odstúpiť. Táto stavba teda netrvala tak dlho výstavbou, ale obštrukciami zo strany prvého dodávateľa. Postavená bola naopak v rekordne krátkom čase,“ pripomenul pri otvorení stavby štátny tajomník ministra dopravy a výstavby SR Viktor Stromček.Spoločnosť Hant, ktorá následne zmenila meno na Dopravné stavby, a. s., označila odstúpenie cestárov od zmluvy za neplatné a podala žalobu na súde, aby rozhodol, či na to mali právo.„Stále sa súdime. Myslíme si, že niekto nedodržal podľa zmluvy to, čo mal. Niekto iný si myslí, že dodržal všetko a naopak zo strany Slovenskej správy ciest nebolo urobené všetko, čo malo byť. Za nás ale hovorí výsledok. Okamžite po zmene dodávateľa súčasný dodávateľ zrealizoval tú stavbu presne ako bolo potrebné, pričom prvý dodávateľ rozprával, že to nie je možné a hľadal iba obštrukcie,“ dodal Stromček.Práce na stavbe sa opäť rozbehli v júni 2016, keď sa spomedzi troch uchádzačov stala novým zhotoviteľom spoločnosť Doprastav, a.s.. Celková suma za stavbu sa napokon vyšplhala na 43,2 milióna eur.Financovaná bola z Operačného programu (OP) Doprava a dofinancovaná z OP Integrovaná infraštruktúra. „Stavba je drahšia, ako sme ju ponúkali v prvom kole. Došlo k projekčným zmenám na základe hydrologických situácií. Povodie malo požiadavku na navýšenie hrádzí pre storočnú vodu, preto sa čakalo na preprojektovanie,“ uviedol riaditeľ Doprastavu Dušan Mráz.Ako dodal, v čase špičky na stavbe pracovalo 200 ľudí. „Reálne dodávateľ termín splnil a myslím si, že aj vo veľmi dobrej kvalite,“ dodal generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Roman Žembera. Celkovo stavba pozostáva z 92 stavebných objektov. Súčasťou je deväť mostov, pribudli nové chodníky, protihlukové steny a tri nové svetelné križovatky. Nová okružná križovatka má polomer 34,5 metra.V meste už viac ako rok platí pre zlú dopravnú situáciu mimoriadny stav. Ako uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, mesto po získaní relevantných údajov odvolanie tohto stavu prehodnotí. Pozitívny dopad očakáva najmä na verejnú dopravu.„Očakávam, že stavba odľahčí mestské komunikácie a verím, že budú priechodné pre autobusy a verejnú dopravu, pretože aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme v meste mimoriadnu situáciu vyhlásili. Niektoré linky meškali aj viac ako 100 minút,“ pripomenula Turčanová, podľa ktorej môže celkovo dopravnú situáciu v meste vyriešiť iba dokončenie rýchlostnej cesty R4.