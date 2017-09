FOTO: Pomôžte polícii: Cyklista rozbil kameňom sklo na nákladnom aute

Polícia pátra po totožnosti cyklistu, ktorý v júli tohto roka poškodil kameňom v Pezinku oprotiidúce nákladné motorové vozidlo. Cyklistu zachytáva kamerový záznam. Foto: TASR - KR PZ v Bratislave Foto: TASR - KR PZ v Bratislave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Polícia pátra po totožnosti cyklistu, ktorý v júli tohto roka poškodil kameňom v Pezinku oprotiidúce nákladné motorové vozidlo. Cyklistu zachytáva kamerový záznam.Incident sa odohral 17. júla, krátko pred 13.30 h na križovatke ulíc Štúrová a Dukelská. Cyklista poškodil nákladné motorové vozidlo MAN L2000, ktoré vchádzalo do križovatky. Pri jazde v protismere hodil kameň do ľavej časti jeho predného skla. Vzniknutú škodu polícia vyčíslila na 300 eur.Akékoľvek informácie, ktoré by mohli prispieť k stotožneniu osoby, môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, čísle 0961 52 3900 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.