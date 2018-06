FOTO: POSLEDNÉ ZBOHOM: V Liege sa rozlúčili s dvomi policajtkami

Autá s telesnými pozostatkami dvoch policajtiek Sorayi Belkacemiovej a Lucile Garciovej prichádzajú na ich pohreb v belgickom meste Liege 5. júna 2018. Niekoľko desiatok policajtov sa prišlo v utorok dopoludnia naposledy rozlúčiť s dvoma policajtkami, ktoré sa stali 29. mája obeťou teroristického útoku v Liege. Útok v Liege si vyžiadal tri obete na životoch - dve policajtky a jedného náhodného okoloidúceho, ktorým bol 22-ročný Cyril Vangriecken. Útočníka Benjamina Hermana neskôr zastrelili zásahové jednotky v blízkosti liežskej Strednej školy Léonie de Wahovej, kde vzal jednu zo zamestnankýň za rukojemníčku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Policajti reagujú počas pohrebu dvoch policajtiek Sorayi Belkacemiovej a Lucile Garciovej v belgickom meste Liege 5. júna 2018. Niekoľko desiatok policajtov sa prišlo v utorok dopoludnia naposledy rozlúčiť s dvoma policajtkami, ktoré sa stali 29. mája obeťou teroristického útoku v Liege. Útok v Liege si vyžiadal tri obete na životoch - dve policajtky a jedného náhodného okoloidúceho, ktorým bol 22-ročný Cyril Vangriecken. Útočníka Benjamina Hermana neskôr zastrelili zásahové jednotky v blízkosti liežskej Strednej školy Léonie de Wahovej, kde vzal jednu zo zamestnankýň za rukojemníčku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Autá s telesnými pozostatkami dvoch policajtiek Sorayi Belkacemiovej a Lucile Garciovej prichádzajú na ich pohreb v belgickom meste Liege 5. júna 2018. Niekoľko desiatok policajtov sa prišlo v utorok dopoludnia naposledy rozlúčiť s dvoma policajtkami, ktoré sa stali 29. mája obeťou teroristického útoku v Liege. Útok v Liege si vyžiadal tri obete na životoch - dve policajtky a jedného náhodného okoloidúceho, ktorým bol 22-ročný Cyril Vangriecken. Útočníka Benjamina Hermana neskôr zastrelili zásahové jednotky v blízkosti liežskej Strednej školy Léonie de Wahovej, kde vzal jednu zo zamestnankýň za rukojemníčku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 5. júna (TASR) - Stovky ľudí, policajtov a tiež predstavitelia federálnej vlády a kráľovského paláca sa v utorok dopoludnia rozlúčili s Lucile Garciovou (54) a Sorayou Belkacemovou (44) - dvoma policajtkami, ktoré pred týždňom (29. mája) zahynuli v meste Liege pri útoku dočasne prepusteného väzňa Benjamina Hermana.Televízna stanica RTBF uviedla, že smútočný obrad na cintoríne Robermont v Liege sa začala o 10.00 h miestneho času. Policajti v uniforme zo všetkých častí Belgicka vytvorili čestnú stráž pre pohrebné vozy s telesnými pozostatkami ich bývalých kolegýň, na ktoré Herman zaútočil nožom a následne zastrelil. Verejnosť mohla obrad sledovať na veľkoplošnej obrazovke.Poslednú poctu prišli vzdať policajtkám zabitým pri výkone povolania viacerí politici na miestnej i federálnej úrovni, ako aj predstavitelia kráľovského dvora. Princ Laurent, brat kráľa Filipa sledoval smútočný obrad spoza brán cintorína spolu so zhromaždeným davom.V smútočnom sprievode bol premiér Charles Michel, viacerí členovia jeho vlády vrátane ministra vnútorných záležitostí Jana Jambona a ministra spravodlivosti Koena Geensa, valónsky premiér Willy Borsus a šéf Valónsko-Bruselskej federácie Rudy Demotte, predseda frankofónnej Socialistickej strany Elio Di Rupo, predsedovia oboch komôr federálneho parlamentu Christine Defraigneová a Siegfried Bracke či starosta Liege Willy Demeyer.Minister vnútra in memoriam udelil obom policajtkám vyznamenanie Občiansky kríž I. triedy. Táto cena sa udeľuje za "prejav odvahy alebo odhodlanie, ktoré má za následok smrť záchrancu". Je to najvyššie občianske vyznamenanie v Belgicku, ktoré sa udeľuje policajtom, hasičom alebo členom civilnej ochrany, ktorí zahynuli pri výkone svojich povinností.RTBF zároveň uviedla, že bez väčšieho záujmu verejnosti bol pochovaný aj zradikalizovaný páchateľ útoku. Aj napriek tomu, že počas útoku pokrikoval moslimskú frázu "Alláhu akbar" (Boh je najväčší), Herman bol na žiadosť svojej rodiny pochovaný podľa katolíckeho rituálu v dedine On neďaleko valónskeho mestečka Marche-en-Famenne.